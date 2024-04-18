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Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, TV8.5'ta mı? Fenerbahçe Olympiakos maçı saati ve tarihi! Şifreli mi yayınlanacak?

Fenerbahçe Olympiakos maçı TV8.5'ta mı sorusu için araştırmalar hızlandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı bu akşam gerçekleşecek ve sporseverler maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Acun Ilıcalı, maçın yayınıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 16:03 Güncelleme 18 Nisan 2024, 16:03
Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, TV8.5’ta mı? Fenerbahçe Olympiakos maçı saati ve tarihi! Şifreli mi yayınlanacak?

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde heyecan dorukta! Maçın detaylarına dair son bilgiler araştırılıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE-OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan, Tadic, Dzeko.

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Iborra, Chiquinho, Jovetic, Podence, Fortounis, El Kaabi.

MÜCADELEYİ ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

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