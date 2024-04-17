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Fenerbahçe'nin efsanesi Galatasaray'a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, son sezonlarda olduğu gibi gelecek sene de transferde bomba isimlere imza attırmak için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye Zaha ve Tete çalımlarını atan sarı kırmızılılar, şimdi de Kanarya'nın eski yıldızının peşine düştü. İşte A Spor'un duyurduğu ve gerçekleşmesi halinde gündemi sarsacak transfer gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi 17 Nisan 2024, 12:32 Güncelleme 18 Nisan 2024, 14:34
Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

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Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Sarı kırmızılılar kalan 6 haftada iyi sonuçlar alarak duble yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Cimbom bu sezonu da şampiyon olarak tamamlaması durumunda transferde çok farklı bir strateji izleme kararı aldı.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Yönetim hedeflediği şampiyonluk ve oyuncu satışlarıyla birlikte kasaya önemli rakamlar koymayı planlıyor.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Böylelikle sarı kırmızılı idareciler, kulübün maddi olarak çok rahatlayacağını düşünüyor.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Galatasaray'da bu sezon birçok futbolcu büyük sükse yaptı.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Sarı kırmızılılarda birçok ismin gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa kulüplerinin scout ekipleri RAMS Park'a akın etmişti.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Bu doğrultuda Galatasaray'da en çok dikkat çeken yıldız ise Davinson Sanchez oldu.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Kolombiyalı stoper, ortaya koyduğu performansla büyük fark yarattı.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Birçok Avrupa takımı da Davinson'un başarılı oyunu sonrası 27 yaşındaki ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Yıldız savunmacı için Galatasaray'a dev rakamların teklif edildiği haberleri basına yansımıştı.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Yönetim ise önemli talipleri bulunan Davinson'un yerini doldurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Sarı kırmızılıların yeni sezon için şimdiden stoper arayışına geçtiği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Geniş bir transfer listesini bulunan Galatasaraylı kurmayların gündemine ise flaş bir isim geldi.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Yönetimin çok sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de forma giyen o futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Sarı kırmızılı ekip bu transferi gerçekleştirmesi halinde büyük bir gündem yaratabilir.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

İşte A Spor'un duyurduğu o futbolcu...

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

G.SARAY'DAN KIM MIN-JAE BOMBASI!

Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Sarı kırmızılıların, Alman ekibinde forma şansı azalan 27 yaşındaki stoper için ilk teması kurduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Yönetimin, Güney Koreli savunmacıyı 1 sezonluğuna kiralamayı planladığı aktarıldı.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Alman temsilcisinin ise Kim Min-Jae'yi göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

İtalya'dan da talipleri olan Kim Min-Jae'nin, ikna edilmesi halinde tekrardan Türkiye'ye gelebileceği bildirildi.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Bu noktada Galatasaraylı kurmayların transfer için büyük çaba gösterdiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Cimbom'un, Kim Min-Jae'ye 1 sezon için önemli bir yıllık ücret teklif etmeyi planladığı vurgulandı.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Bayern'de süre bulmasının zor olduğunu düşünen Kim Min-Jae'nin ise ilk etapta tercihinin İtalya'ya dönmek olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Transferin önümüzdeki 2-3 hafta içinde netleşeceği ve Kim Min-Jae'nin kesin kararını vereceği belirtildi.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Tecrübeli defans 2021 yılında Çin ekibi BJ Guoan'dan, Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Sarı lacivertlilerde çok iyi performans gösteren Güney Koreli stoper, 1 sezon sonra 18 milyon Euro'ya Napoli'nin yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

İtalyan ekibinde de kalitesini ispatlayan Kim Min-Jae, yaz transfer döneminde 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gitmişti.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Öte yandan sezon sonunda Bayern'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kim Min-Jae için Fenerbahçe'den herhangi bir girişim olmadığı aktarıldı.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

27 yaşındaki stoper bu sezon Alman devinde 29 maça çıktı.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Kim Min-Jae bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olan defansın, kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

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