Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Sarı lacivertlilerde çok iyi performans gösteren Güney Koreli stoper, 1 sezon sonra 18 milyon Euro'ya Napoli'nin yolunu tutmuştu.

İtalyan ekibinde de kalitesini ispatlayan Kim Min-Jae, yaz transfer döneminde 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gitmişti.

Öte yandan sezon sonunda Bayern'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kim Min-Jae için Fenerbahçe'den herhangi bir girişim olmadığı aktarıldı.

27 yaşındaki stoper bu sezon Alman devinde 29 maça çıktı.