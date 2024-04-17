Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a geliyor! Aslan gözünü kararttı

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar kalan 6 haftada iyi sonuçlar alarak duble yapmayı hedefliyor.
Cimbom bu sezonu da şampiyon olarak tamamlaması durumunda transferde çok farklı bir strateji izleme kararı aldı.
Yönetim hedeflediği şampiyonluk ve oyuncu satışlarıyla birlikte kasaya önemli rakamlar koymayı planlıyor.
Böylelikle sarı kırmızılı idareciler, kulübün maddi olarak çok rahatlayacağını düşünüyor.
Galatasaray'da bu sezon birçok futbolcu büyük sükse yaptı.
Sarı kırmızılılarda birçok ismin gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa kulüplerinin scout ekipleri RAMS Park'a akın etmişti.
Bu doğrultuda Galatasaray'da en çok dikkat çeken yıldız ise Davinson Sanchez oldu.
Sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Kolombiyalı stoper, ortaya koyduğu performansla büyük fark yarattı.
Birçok Avrupa takımı da Davinson'un başarılı oyunu sonrası 27 yaşındaki ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Yıldız savunmacı için Galatasaray'a dev rakamların teklif edildiği haberleri basına yansımıştı.
Yönetim ise önemli talipleri bulunan Davinson'un yerini doldurmak için kolları sıvadı.
Sarı kırmızılıların yeni sezon için şimdiden stoper arayışına geçtiği ifade edildi.
Geniş bir transfer listesini bulunan Galatasaraylı kurmayların gündemine ise flaş bir isim geldi.
Yönetimin çok sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu öne sürüldü.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de forma giyen o futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.
Sarı kırmızılı ekip bu transferi gerçekleştirmesi halinde büyük bir gündem yaratabilir.
İşte A Spor'un duyurduğu o futbolcu...
G.SARAY'DAN KIM MIN-JAE BOMBASI!
Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.
Sarı kırmızılıların, Alman ekibinde forma şansı azalan 27 yaşındaki stoper için ilk teması kurduğu iddia edildi.
Yönetimin, Güney Koreli savunmacıyı 1 sezonluğuna kiralamayı planladığı aktarıldı.
Alman temsilcisinin ise Kim Min-Jae'yi göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.
İtalya'dan da talipleri olan Kim Min-Jae'nin, ikna edilmesi halinde tekrardan Türkiye'ye gelebileceği bildirildi.
Bu noktada Galatasaraylı kurmayların transfer için büyük çaba gösterdiği ileri sürüldü.
Cimbom'un, Kim Min-Jae'ye 1 sezon için önemli bir yıllık ücret teklif etmeyi planladığı vurgulandı.
Bayern'de süre bulmasının zor olduğunu düşünen Kim Min-Jae'nin ise ilk etapta tercihinin İtalya'ya dönmek olduğu ifade edildi.
Transferin önümüzdeki 2-3 hafta içinde netleşeceği ve Kim Min-Jae'nin kesin kararını vereceği belirtildi.
Tecrübeli defans 2021 yılında Çin ekibi BJ Guoan'dan, Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.
Sarı lacivertlilerde çok iyi performans gösteren Güney Koreli stoper, 1 sezon sonra 18 milyon Euro'ya Napoli'nin yolunu tutmuştu.
İtalyan ekibinde de kalitesini ispatlayan Kim Min-Jae, yaz transfer döneminde 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gitmişti.
Öte yandan sezon sonunda Bayern'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kim Min-Jae için Fenerbahçe'den herhangi bir girişim olmadığı aktarıldı.
27 yaşındaki stoper bu sezon Alman devinde 29 maça çıktı.
Kim Min-Jae bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olan defansın, kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.