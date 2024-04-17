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Fenerbahçe'den Galatasaray'a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde yine karşı karşıya geldi. Kanarya'da sportif direktör Mario Branco, sarı kırmızılıların hedefinde olan iki yıldızın menajerleriyle görüşme gerçekleştirdi. İşte o isimler ve 29 milyon euroluk transfer operasyonunun detayları...

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Giriş Tarihi 17 Nisan 2024, 10:06 Güncelleme 18 Nisan 2024, 14:35
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek uzun süren hasretine son vermek isteyen Kanarya, lider Galatasaray'ın iki puan arkasında bulunuyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Bir yandan ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan sarı lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale kalmak için mücadele ediyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Temsilcimiz, 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Olympiakos'u ağırlayacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI!

Sezon başında yaptığı transferlerle ses getiren Fenerbahçe, birçok yıldız ismi kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Dzeko, Tadic, Fred ve Livakovic gibi dünyaca ünlü isimlere imza attıran Kanarya, Galatasaray'a transfer çalımı atmayı da başarmıştı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Özellikle Fred ve Szymanski transferleriyle ezeli rakibini üzen sarı lacivertliler, iki yeni çalıma daha hazırlanıyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

10 NUMARA BOMBASI!

Hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, diğer yandan da yeni sezonun kadro planlaması üzerine çalışıyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Bu sezon en çok dikkat çeken ve Avrupa devlerinin radarına giren isimlerden biri Szymanski...

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro'ya kadroya katılan Polonyalı oyuncu, yaz transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlerden biri...

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Tottenham başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği Sebastian'ı rekor bir bedelle elden çıkaracak olan Fenerbahçe, Polonyalı yıldızın yerini dolduracağı ismi de Belçika'da buldu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Hedefteki oyuncu; Union Saint-Gilloise'in İspanyol yıldızı Puertas. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için Union ile görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Belçika basını da bu transfer girişimini doğruladı. Sebastian'ı 25'e satmaya hazırlanan F.Bahçe, Puertas için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

GALATASARAY İDDİASI

Belçika basını, Fenerbahçe'nin Puertas için girişimlerinin olduğunu doğrularken, Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiğini iddia etti.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

İki kulüp, İspanyol 10 numara için yaz transfer döneminde karşı karşıya gelebilir.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

ORTA SAHA TAKVİYESİ

Fenerbahçe önümüzdeki sezon kadrosuna kaliteli bir orta saha oyuncusu eklemek için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Leandro Barreiro için harekete geçti.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe, Alman Ligi ekiplerinden Mainz'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha için ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Sportif Direktör Marco Branco'nun Lüksemburglu yıldız futbolcunun menajeri ile bir araya geldiği ve oyuncunun şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

6 sezondur Alman kulübünde forma giyen Barreiro'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

2018 yılında 200 bin Euro piyasa değeri olan Barreiro'nun şu anki piyasa değeri ise 14 milyon Euro.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

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