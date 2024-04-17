Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Bu sezon en çok dikkat çeken ve Avrupa devlerinin radarına giren isimlerden biri Szymanski...

Sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro'ya kadroya katılan Polonyalı oyuncu, yaz transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlerden biri...

Tottenham başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği Sebastian'ı rekor bir bedelle elden çıkaracak olan Fenerbahçe, Polonyalı yıldızın yerini dolduracağı ismi de Belçika'da buldu.

Hedefteki oyuncu; Union Saint-Gilloise'in İspanyol yıldızı Puertas. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için Union ile görüşme gerçekleştirdi.