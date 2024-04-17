Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte çalım! Branco menajeriyle görüştü: 29 milyon euroluk transfer

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek uzun süren hasretine son vermek isteyen Kanarya, lider Galatasaray'ın iki puan arkasında bulunuyor.
Bir yandan ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan sarı lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale kalmak için mücadele ediyor.
Temsilcimiz, 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Olympiakos'u ağırlayacak.
TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI!
Sezon başında yaptığı transferlerle ses getiren Fenerbahçe, birçok yıldız ismi kadrosuna katmıştı.
Dzeko, Tadic, Fred ve Livakovic gibi dünyaca ünlü isimlere imza attıran Kanarya, Galatasaray'a transfer çalımı atmayı da başarmıştı.
Özellikle Fred ve Szymanski transferleriyle ezeli rakibini üzen sarı lacivertliler, iki yeni çalıma daha hazırlanıyor.
10 NUMARA BOMBASI!
Hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, diğer yandan da yeni sezonun kadro planlaması üzerine çalışıyor.
Bu sezon en çok dikkat çeken ve Avrupa devlerinin radarına giren isimlerden biri Szymanski...
Sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro'ya kadroya katılan Polonyalı oyuncu, yaz transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlerden biri...
Tottenham başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği Sebastian'ı rekor bir bedelle elden çıkaracak olan Fenerbahçe, Polonyalı yıldızın yerini dolduracağı ismi de Belçika'da buldu.
Hedefteki oyuncu; Union Saint-Gilloise'in İspanyol yıldızı Puertas. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için Union ile görüşme gerçekleştirdi.
Belçika basını da bu transfer girişimini doğruladı. Sebastian'ı 25'e satmaya hazırlanan F.Bahçe, Puertas için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.
GALATASARAY İDDİASI
Belçika basını, Fenerbahçe'nin Puertas için girişimlerinin olduğunu doğrularken, Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiğini iddia etti.
İki kulüp, İspanyol 10 numara için yaz transfer döneminde karşı karşıya gelebilir.
ORTA SAHA TAKVİYESİ
Fenerbahçe önümüzdeki sezon kadrosuna kaliteli bir orta saha oyuncusu eklemek için çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Leandro Barreiro için harekete geçti.
Fenerbahçe, Alman Ligi ekiplerinden Mainz'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha için ilk görüşmesini gerçekleştirdi.
Sportif Direktör Marco Branco'nun Lüksemburglu yıldız futbolcunun menajeri ile bir araya geldiği ve oyuncunun şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.
6 sezondur Alman kulübünde forma giyen Barreiro'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
2018 yılında 200 bin Euro piyasa değeri olan Barreiro'nun şu anki piyasa değeri ise 14 milyon Euro.