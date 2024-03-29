Fenerbahçe’ye 2 Sambacı daha! Transferler Fred’den





Sarı-lacivertli ekip ise daha düşük bütçeli transferler yapacak. Bu kapsamda Fenerbahçe, scout ekipleri tarafından keşfedilen o 2 yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.





SAMBACI ON NUMARA! Bu futbolculardan ilki Flamengo forması giyen Lorran olduğu belirtildi. Genç futbolcu on numara mevkisinde forma giyiyor.





17 yaşında olan futbolcu ile ön mukavele yapmak isteyen sarı-lacivertliler Lorran'ı 18 yaşında bastığında takım bünyesine katmak istiyor. Aynı zamanda Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcunun transferini hızlı bitirmek istiyor.





Bunun nedeni ise Lorran'ın Avrupa devlerinin radarına girmeden transferini zora sokmamak. Bu sezon 8 maça çıkan genç oyuncu, bu mücadelelerde takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Lorran'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.