Galatasaray’dan 5’i 1 yerde! İşte transfer listesi

OSORIO SÜRPRİZİ Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Yetenek avına çıkan sarıkırmızılı ekibin scout müdürü Francis Cagigao, Şili'nin Arnavutluk'la karşılaştığı hazırlık maçında görüldü. İspanyol futbol adamının, Midtjylland forması giyen Dario Osorio 'yu takip ettiği ortaya çıktı.

Scout müdürü Francis Cagigao, " Osorio hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlıyorum. Altyapı takımlarından beri birlikte çalıştığımız bir çocuk. Modern, elit bir futbolcu profiline sahip. Buraya gelmemi sağlayan birçok faktör var" dedi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Midtjylland'ın 20 yaşındaki Şilili sağ kanadı için teknik heyetin kararına göre harekete geçecek.

Arnavutluk karşısında 87 dakika sahada kalan Osorio futboluyla göz doldurdu. 27 pasında yüzde 85 isabet yakalayan sağ kanat, 6 ikili mücadele ve 2 hava topu kazandı. Savunmaya yaptığı katkı da dikkat çekti.



Midtjylland, gündeme gelen Osorio için sezon başında 5 milyon euro ödeme yapmıştı. Aslan'ın yakın takibe aldığı Dario Osorio bu sezon başında 5.2 milyon euro'ya Universidad de Chile'den Midtjylland'a transfer oldu.

Danimarka ekibinde 16 maça çıkan 20 yaşındaki sağ kanat, 6 kez gol sevinci yaşadı. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız adayı, Şili Milli Takımı'nda ise 4 kez görev yaptı.