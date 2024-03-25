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Galatasaray'dan 5'i 1 yerde! İşte transfer listesi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ligin 31. haftasında oynanacak Hatayspor maçına hazırlanıyor. Bir yandan gelecek sezon için çalışmalarını da sürdüren sarı kırmızılılarda transfer listesi ortaya çıktı. Buna göre Aslan, listedeki 5 ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 14:49 Güncelleme 25 Mart 2024, 14:49
Galatasaray’dan 5’i 1 yerde! İşte transfer listesi

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ligin 31. haftasında oynanacak Hatayspor maçına hazırlanıyor.


Bir yandan gelecek sezon için çalışmalarını da sürdüren sarı kırmızılılarda transfer listesi ortaya çıktı.


Buna göre Aslan, listedeki 5 ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.


JORGINHO HAMLESİ

Galatasaray ara transfer döneminde ilgilendiği Arsenal'ın Brezilya asıllı İtalyan yıldızı Jorginho'yu sezon sonunda kadrosuna katmak için düğmeye bastı.



Başka kulüplerin de ilgilendiği Jorginho için elini çabuk tutmaya karar veren yönetim, 32 yaşındaki ön liberonun menajeriyle temas geçti.


Arsenal'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu İngiliz kulübünde 28 maçta 1 gol kaydederken, 1 asist yaptı.


ARIAS HEDEFTE

Sarı-kırmızılı kulübün transfer listesindeki isimlerden Fluminense'li Jhon Arias'ta da sıcak gelişmeler yaşanıyor.


26 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusunun menajeri, AS gazetesine yaptığı açıklamada G.Saray'dan transfer teklifi aldıklarını söyledi. Menajer ayrıca Sevilla'nın da Arias ile ilgilendiğini belirtti.


OSORIO SÜRPRİZİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Yetenek avına çıkan sarıkırmızılı ekibin scout müdürü Francis Cagigao, Şili'nin Arnavutluk'la karşılaştığı hazırlık maçında görüldü. İspanyol futbol adamının, Midtjylland forması giyen Dario Osorio'yu takip ettiği ortaya çıktı.


Scout müdürü Francis Cagigao, "Osorio hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlıyorum. Altyapı takımlarından beri birlikte çalıştığımız bir çocuk. Modern, elit bir futbolcu profiline sahip. Buraya gelmemi sağlayan birçok faktör var" dedi.


Sarı-kırmızılı yönetim, Midtjylland'ın 20 yaşındaki Şilili sağ kanadı için teknik heyetin kararına göre harekete geçecek.


Arnavutluk karşısında 87 dakika sahada kalan Osorio futboluyla göz doldurdu. 27 pasında yüzde 85 isabet yakalayan sağ kanat, 6 ikili mücadele ve 2 hava topu kazandı. Savunmaya yaptığı katkı da dikkat çekti.


Midtjylland, gündeme gelen Osorio için sezon başında 5 milyon euro ödeme yapmıştı. Aslan'ın yakın takibe aldığı Dario Osorio bu sezon başında 5.2 milyon euro'ya Universidad de Chile'den Midtjylland'a transfer oldu.

Danimarka ekibinde 16 maça çıkan 20 yaşındaki sağ kanat, 6 kez gol sevinci yaşadı. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız adayı, Şili Milli Takımı'nda ise 4 kez görev yaptı.


RAFA SILVA BOMBASI

Portekiz'in Record gazetesi, Benfica ile kontratının sonuna gelen Rafa Silva'ya G.Saray'ın teklif yaptığını duyurdu.


Haberde, Cimbom'un 30 yaşındaki 10 numara yıllık 3.5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme teklif ettiği ileri sürüldü.


SOL BEKE RIDVAN

Galatasaray sol bek bölgesi için ise eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyor.



Ancak Rangers'ın Rıdvan'ı kiralamaya yanaşmaması transferin önündeki en büyük sorun.

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