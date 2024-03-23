Galatasaray asrın transferi için harekete geçti! Artık Cimbom’u kimse durduramaz

PEK ÇOK KULÜP DEVREDE Rafa Silva için Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübü de devrede. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde Silva'nın yıllık 4 milyon euro ve imza parası talebini öğrendi. Bu görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği ve Galatasaray'ın transferde önemli bir adım attığı belirtiliyor.

Rafa Silva, futbol kariyerine Feirense'de başladıktan sonra Braga'da gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Benfica'ya 16 milyon euro gibi önemli bir bonservis bedeliyle transfer olan Silva, Portekiz Milli Takımı'nda da 25 maça çıkarak uluslararası alanda da kendini kanıtladı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Silva'nın, daha önce 30 milyon euroya kadar yükseldiği biliniyor.

Galatasaray, Rafa Silva transferiyle hem saha içindeki gücünü artırmayı hem de gelecek sezon Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Silva'nın tecrübesi ve oyun zekâsı sarı-kırmızılıların bu hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayabilir. Ancak transfer sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve Silva'nın yeni sezonu hangi formayla karşılayacağı merak konusu.