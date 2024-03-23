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Galatasaray asrın transferi için harekete geçti! Artık Cimbom'u kimse durduramaz

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Galatasaray, sahadaki mücadelesini sürdürürken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına hız verdi. Galatasaray'ın gündeminde bu kez Portekiz'den bir yıldız var. Dries Mertens'in sözleşmesinin sona ermesiyle oluşacak boşluğu dolduracak isim olarak görülen Silva için Galatasaray yönetimi harekete geçti.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 11:24 Güncelleme 23 Mart 2024, 11:24
Galatasaray asrın transferi için harekete geçti! Artık Cimbom’u kimse durduramaz

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Yaz transfer dönemi için şimdiden harekete geçen Galatasaray, önemli bir hamleyle dikkatleri üzerine çekti. Takım, Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan yetenekli futbolcu Rafa Silva'yı transfer listesine aldı. Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Rafa Silva Galatasaray'ın radarına girdi.

SÜRPRİZ HAMLE!

Benfica'nın 30 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Rafa Silva, sarı-kırmızılıların radarına takıldı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Portekizli yıldızla ilk temaslar kuruldu.

Silva'nın performansı, Galatasaray'ın ilgisini çekmesinin başlıca sebepleri arasında. 2016 yılından bu yana Benfica'da forma giyen Silva, bu sezon sergilediği 18 gol ve 14 asistlik performansla kariyerinin zirvesinde.

PEK ÇOK KULÜP DEVREDE

Rafa Silva için Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübü de devrede. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde Silva'nın yıllık 4 milyon euro ve imza parası talebini öğrendi. Bu görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği ve Galatasaray'ın transferde önemli bir adım attığı belirtiliyor.

Rafa Silva, futbol kariyerine Feirense'de başladıktan sonra Braga'da gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Benfica'ya 16 milyon euro gibi önemli bir bonservis bedeliyle transfer olan Silva, Portekiz Milli Takımı'nda da 25 maça çıkarak uluslararası alanda da kendini kanıtladı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Silva'nın, daha önce 30 milyon euroya kadar yükseldiği biliniyor.

Galatasaray, Rafa Silva transferiyle hem saha içindeki gücünü artırmayı hem de gelecek sezon Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Silva'nın tecrübesi ve oyun zekâsı sarı-kırmızılıların bu hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayabilir. Ancak transfer sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve Silva'nın yeni sezonu hangi formayla karşılayacağı merak konusu.

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