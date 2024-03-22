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Macaristan 1-0 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçından 1-0 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk yenilgisini Macaristan karşısında yaşadı. Montella, Galler ile oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Eleme grubu son karşılaşmasına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti. A Milli Takım, vefat eden eski milli oyuncu Ersen Martin'i unutmadı. Ay-yıldızlı futbolcular, Ersen Martin'in anısına Macaristan maçına kollarına taktıkları siyah bantla çıktı.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 21:38 Güncelleme 23 Mart 2024, 01:21
Macaristan 1-0 Türkiye MAÇ SONUCU - ÖZET

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2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı deplasmanda Macaristan ile oynadığı özel maçta, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 48. dakikada Szoboszlai penaltıdan attı.

Milli takım ikinci hazırlık maçını 26 Mart'ta deplasmanda Avusturya ile oynayacak.

MONTELLA YÖNETİMİNDE İLK YENİLGİ
Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk yenilgisini Macaristan karşısında yaşadı.

Montella yönetiminde 4 maça çıkan Türkiye, 5. maçında yenilgiyle tanıştı. Milli takım, İtalyan İtalyan teknik adam yönetiminde daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Milli takım, ayrıca 2024 yılında oynadığı ilk maçı da kaybetmiş oldu.

CAN UZUN A MİLLİ TAKIM'DA İLK KEZ FORMA GİYDİ
A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Can Uzun, Macaristan maçının ikinci yarısında oyuna girdi.

Montella, karşılaşmanın 77. dakikasında Zeki Çelik'in yerine genç forvet oyuncusu Can Uzun'u sahaya sürdü.

RIDVAN YILMAZ SAKATLANDI
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Sol üst adalesini tutarak yerde kalan Rıdvan, tedavinin ardından saha kenarına geldi. Montella, Rıdvan'ın yerine 27. dakikada Mert Müldür'ü sahaya sürdü.

İLK 11'DE 9 DEĞİŞİKLİK
Hazırlık maçında Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Galler ile oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Eleme grubu son karşılaşmasına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekipte, Galler maçında ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine bu mücadelede; Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı.

Galler maçında ilk 11'de yer alan Samet Akaydın ve İsmail Yüksek ise Macaristan maçında da aynı şansı buldu.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Arda Güler, Mert Müldür, Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Cenk Özkacar, Can Uzun ve Oğuz Aydın yer aldı.

ENES ÜNAL 1 YIL SONRA MİLLİ FORMAYLA SAHADA

A Milli Takımın hücum oyuncularından Enes Ünal yaklaşık 1 yıl sonra ay-yıldızlı formayla sahaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekiple son maçını 28 Mart 2023'te Hırvatistan'a karşı oynayan Enes, İspanya'nın Getafe takımında forma giyerken yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Milli futbolcu, kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta devam ediyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU, HAMİT ALTINTOP'U GERİDE BIRAKTI

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular sıralamasında 8. sıraya yükseldi.

Macaristan maçıyla 83. kez A Milli Takım formasını giyen Hakan, 82 kez görev alan Hamit Altıntop'u geride bıraktı. Bu alanda zirvede 120 maçla Rüştü Reçber bulunuyor.

ERSEN MARTİN UNUTULMADI

A Milli Takım, vefat eden eski milli oyuncu Ersen Martin'i unutmadı.

Ay-yıldızlı futbolcular, Ersen Martin'in anısına Macaristan maçına kollarına taktıkları siyah bantla çıktı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nı, Macaristan deplasmanında Türk taraftarlar yalnız bırakmadı.

Puskas Arena'nın tribünlerinde az sayıda taraftar da Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR
6. dakikada gelişen ay-yıldızlı ekibin atağında Yunus Akgün ceza sahasına girmek isterken savunmanın ayak koyduğu top Orkun'un önünde kaldı. Orkun'un Macaristan ceza sahası ön çizgisi üzerinden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

18. dakikada hızlı gelişen milli takımın atağında Yunus Akgün, sol kanattan hareketlenen Kenan Yıldız'a pasını attı. Ceza sahasına giren Kenan'ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Gulacsi iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada Macaristan etkili geldi. Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta, arka direk önüne gelen topa Sallai gelişine vurdu, kaleci Mert son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada milli takımın atağında Mert Müldür ile verkaç yapan Kenan Yıldız sol kanattan ceza sahasına girdi. Kenan, uygun pozisyondaki Hakan'a pasını gönderdi, Hakan'ın gelişine şutunda, top kaleci Gulacsi'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

46. dakikada Macaristan penaltı kazandı. Ev sahibi takımın Szoboszlai ile kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Lang'ın kafayı vuruşunda, top Enes Ünal'a çarptı. Hakem Frankowski, Enes'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

48. dakikada penaltı atışını kullanan Szoboszlai, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlara yolladı: 1-0

53. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda, top kaleci Gulacsi'den döndü. Yükseklik kazanan topa Kenan zor pozisyonda vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

65. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Hızlı gelişen Macaristan atağında Szoboszlai sağ kanattan bindiren ve ceza sahasına giren Sallai'ye pasını attı. Sallai, ceza sahasında uygun pozisyondaki Varga'ya pasını gönderdi. Varga'nın gelişine şutunda top kaleci Mert'ten döndü, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

71. dakikada ay-yıldızlı ekip net bir fırsattan yararlanamadı. Hakan Çalhanoğlu'nun savunma arkasına attığı uzun topu kontrol eden Kenan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kenan'ın ayak içiyle köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gulacsi meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

Mücadeleyi Macaristan 1-0 kazandı.

Stat: Puskas Arena

Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler (Polonya)

Macaristan: Gulacsi, Balogh (Dk. 67 Dardai), Lang, Attila Szalai, Nego (Dk. 46 Bolla), Adam Nagy (Dk. 61 Styles), Schafer, Kerkez (Dk. 61 Zsolt Nagy), Sallai (Dk. 80 Kleinheisler), Szoboszlai, Varga (Dk. 80 Adam)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 77 Can Uzun), Samet Akaydın, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz (Dk. 27 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Dk. 76 Barış Alper Yılmaz), Orkun Kökçü (Dk. 61 Arda Güler), Kenan Yıldız (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Enes Ünal (Dk. 61 Yusuf Yazıcı)

Gol: Dk. 48 Szoboszlai (Penaltıdan) (Macaristan)

Sarı kartlar: Dk. 57 Samet Akaydın, İsmail Yüksek (Maç bittikten sonra), Dk. 86 Zsolt Nagy, Kleinheisler (Maç bittikten sonra) (Macaristan)

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