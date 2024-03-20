SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İntihar ettiği iddia edilmişti! Daniel Alves serbest bırakılacak

İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı futbolcu Dani Alves, yaklaşık 15 ay cezaevinde yattıktan sonra hakkında şartlı serbest bırakılma kararı çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 15:16 Güncelleme 20 Mart 2024, 15:16
İntihar ettiği iddia edilmişti! Daniel Alves serbest bırakılacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Barselona İl Mahkemesi, 1 milyon avro kefalet, haftada bir mahkemeye imza atma, İspanya'yı terk etmeme, mağdur olan kadından en az 1 kilometre uzak durma ve hiçbir şekilde iletişime girmeme şartlarıyla Dani Alves'in serbest kalmasına karar verdi.

Barselona yakınların Brains-2 Cezaevi'nde tutulan Alves'in kefalete yatırmasından sonra serbest kalacağı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu, söz konusu cinsel saldırı olayından dolayı 22 Şubat'ta mahkemenin verdiği kararla, 4 yıl 6 ay hapis, 5 yıl polis denetimi, 9 yıl mağdurdan uzak durma ve 150 bin avro para cezasına çarptırılmıştı. Alves'in üst mahkemeye yaptığı itiraz henüz sonuçlanmazken, şimdiye kadar 4 kez reddedildiği şartlı tahliye talebine ilk kez olumlu yanıt aldı.

Yaşanan olayların ardından Barcelona, Daniel Alves'i efsane futbolcularının arasından çıkartmıştı.Yaşanan olayların ardından Barcelona, Daniel Alves'i efsane futbolcularının arasından çıkartmıştı.

Barselona kentindeki bir eğlence merkezinin tuvaletinde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadesini üç kez değiştiren, son olarak cinsel ilişkiyi kabul ederek eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini itiraf eden 40 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains-1 Cezaevi'nden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains-2 Cezaevine nakledilmişti.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Isparta mitinginde önemli açıklamalar: Enflasyon düştükçe etkisi işçiye emekliye yansıyacak
CHP’de tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİM’den bomba kulis: Ne yapıp edip Özgür’le Ekrem’i durdurmalıyız
İHH
EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR? Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe açıklamalar! En düşük emekli maaşı ne kadar? Ocak zammıyla kim ne kadar alıyor? SSK ve Bağ-kur...
CHP’deki ’paradan kule’de bir isim daha deşifre oldu! Balya balya şaibe Şişli Belediyesi’ne de sıçradı: Kim bu Onur Öksel?
Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz diyen HDP/DEM’li Azad Barış’tan itiraf: İmamoğlu’na oy vereceğiz DEM İstanbul’da kazanamaz
Türk Telekom
CHP’deki paradan kulede ’Ekrem’ eli! İBBSK çantalı kurye ofise 1 milyon lira mı getirdi? Yeni görüntüler çelişkili ifadeler...
Son dakika: Gözler yarın saat 14:00’te! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde?
TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
Son dakika: Kandil sapığı Duran Kalkan’dan CHP ve DEM’in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı
Galler Prensesi’nin tedavi gördüğü hastaneye soruşturma açıldı! Kate Middleton’a ne oldu? BBC’den dublör itirafı: Kraliyet Ailesi’nden açıklama bekleniyor
Fenerbahçe ligden çekilirse UEFA ülke puanı silinecek mi? İşte o detay
CHP lideri Özgür Özel Gökhan Zan ile arasındaki kirli pazarlığı itiraf etti! Lütfü Savaş’ı aklama çabasına girdi! Gözlerinde başka bir hırs var
Emeklilere promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?
SON DAKİKA