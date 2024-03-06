Nijeryalı yıldız yoksa Trabzonspor kazanamıyor! İşte Paul Onuachu’nun forma giymediği maçların istatistiği...

Süper Lig'in 28.haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor 'da, forvet oyuncusu Paul Onuachu 'nun yokluğu dikkat çekmişti.

Rakip kalede birçok pozisyon bulmasına rağmen sadece 1'ini değerlendirebilen Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı, kazanmak adına ikinci Umut Bozok, Fountas ve Pepe gibi hamleleri yapsa da istediğini alamamıştı.