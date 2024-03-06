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Nijeryalı yıldız yoksa Trabzonspor kazanamıyor! İşte Paul Onuachu’nun forma giymediği maçların istatistiği...

Bordo-Mavili ekip, Paul Onuachu’nun milli takımda ve sakatlığı olduğu dönemde Süper Lig’de forma giyemediği 7 maçta 5 yenilgi, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Mart 2024 Güncelleme 06 Mart 2024, 07:01
Nijeryalı yıldız yoksa Trabzonspor kazanamıyor! İşte Paul Onuachu’nun forma giymediği maçların istatistiği...

Süper Lig'in 28.haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da, forvet oyuncusu Paul Onuachu'nun yokluğu dikkat çekmişti.

Rakip kalede birçok pozisyon bulmasına rağmen sadece 1'ini değerlendirebilen Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı, kazanmak adına ikinci Umut Bozok, Fountas ve Pepe gibi hamleleri yapsa da istediğini alamamıştı.

Trabzonspor, böylelikle ligin ikinci yarısında Onuachu'dan yoksun olarak ligde çıktığı 7'inci maçında 5'inci yenilgisini aldı.

Ligin 5. haftasından itibaren Bordo-Mavili formayı giymeye başlayan Onuachu, aralıksız olarak üst üste 15 maçta forma giymişti. Nijeryalı görev yaptığı maçların 8'inde 9 gol atarak takımına büyük katkı sağlarken Trabzonspor bu maçlardan 9 galibiyet, 3 yenilgi 4 de beraberlik aldı. Onuachu'nun gol attığı 8 maçta ise Fırtına 19 puan topladı.

TRABZON'DA OYNAMAK HARİKAYDI
2011-14 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Adrian Mierzejewski, "Trabzonspor için oynamak harikaydı. Kızımın doğduğu yere yine geleceğim" dedi.

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