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Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili bomba iddia: 160 milyon dolara Digiturk'te kalıyor

Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için TFF tarafından süre verilmişti.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 11:56 Güncelleme 02 Mart 2024, 11:56
Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili bomba iddia: 160 milyon dolara Digiturk’te kalıyor

2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports (Digitürk) yer almıştı.

KİM NE TEKLİF VERDİ?

Saran Medya'nın teklifinin yıllık 140 milyon dolar olduğu öğrenilirken, mevcut yayıncı kuruluş beIN ise 120 milyon dolarda kalmıştı. Edinilen bilgiye göre; beIN bugün rakamı yükselterek yıllık 160 milyon dolara (5 milyar TL) çıktı. Saran Medya ise teklifi artırmadı.

SAAT 14'TE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Bugün 13.00'te sonlandırılması gereken ihale sürecinin TFF tarafından 14.00 gibi açıklanması bekleniyor. 80 milyon dolar olan yayın hakları bedeli bu şekilde sonuçlanırsa yaklaşık 2,5 katına çıkmış olacak.

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