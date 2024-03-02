Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor stratejisini belirledi

Trabzon'un scout ekibi 2 haftayı aşkın bir süredir yurt dışında oyuncu izlemelerine devam ediyor. Ayrıca Başkan Ertuğrul Doğan'ın yanında bir ekip, Trabzon'da ayrı bir ekip ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya bağlı olarak çalışan farklı bir scout ekibi var.

Sezon sonu için transfer adımlarının erkenden atılması bekleniyor. Şampiyonluk sezonu öncesinde Nisan ve Mayıs aylarında transferlerinin yüzde 70'ini tamamlayan Trabzonspor yine aynı hızlı hamleleri yapmak ve sonuca gitmek istiyor.