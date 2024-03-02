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Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor stratejisini belirledi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı stoper, 6-8-10 ve forvet hattına yapılacak transferleri kamp dönemine yetiştirmeyi hedefliyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mart 2024 Güncelleme 02 Mart 2024, 07:03
Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor stratejisini belirledi

Trabzon'un scout ekibi 2 haftayı aşkın bir süredir yurt dışında oyuncu izlemelerine devam ediyor. Ayrıca Başkan Ertuğrul Doğan'ın yanında bir ekip, Trabzon'da ayrı bir ekip ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya bağlı olarak çalışan farklı bir scout ekibi var.

Sezon sonu için transfer adımlarının erkenden atılması bekleniyor. Şampiyonluk sezonu öncesinde Nisan ve Mayıs aylarında transferlerinin yüzde 70'ini tamamlayan Trabzonspor yine aynı hızlı hamleleri yapmak ve sonuca gitmek istiyor.

Avcı'nın stoper bölgesine, 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarına ve forvet hattına direkt katkı sağlayacak isimler talep ettiği, kanat ve diğer bölgelerde ise kadroyu güçlendirme konusunda karar alındığı belirtildi.

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