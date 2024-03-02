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Fenerbahçe Hatayspor'u yendi! Derbiyi beklemeye geçti

Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirvenin iki favorisinden biri olan Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu. Sarı lacivertliler Mersin'de oynanan maçta sahadan galip ayrılmayı bildi ve Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi hata yapmadı. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller, Osayi Samuel ve Cengiz Ünder'den geldi. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 18:01 Güncelleme 02 Mart 2024, 20:56
Fenerbahçe Hatayspor’u yendi! Derbiyi beklemeye geçti

Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirvenin iki favorisinden biri olan Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu.



Sarı lacivertliler, maçın ilk yarısında bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılmayı bildi. Kanarya'ya 3 puanı getiren goller Osayi Samuel ve Cengiz Ünder'den geldi.



Bu sonucun ardından puanını 73'e yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Haftaya lider giren Galatasaray ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Sahadan puansız ayrılan Hatayspor ise 29 puanda kaldı.



FRED SAHALARA DÖNDÜ!

Samsunspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Fred, Hatayspor maçı ile birlikte sahalara döndü. Brezilyalı yıldız maçın ikinci yarısında Cengiz Ünder yerine oyuna dahil oldu.



CENGİZ'DEN 9. GOL!

Fenerbahçe'de sezonun etkili isimlerinden Cengiz Ünder, Hatayspor karşısında ağları havalandırmayı bildi. Tadic'in ortasına güzel bir vuruş yapan milli yıldız, bu sezonki 9. golünü atmış oldu.



DZEKO - OSAYI A.Ş.

Fenerbahçe'de maçın ilk golünü kaydeden Osayi Samuel, ligdeki 3. golünü attı. Nijeryalı yıldızın golünde asist Dzeko'dan geldi. Boşnak yıldız, Ankaragücü maçında yine Osayi'ye asist yapan isim olmuştu.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ve Joshua King ile sarı kart cezalısı Alexander Djiku maç kadrosunda yer almadı. Djiku gelecek hafta Pendikspor maçında formasına kavuşabilecek.

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