Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirvenin iki favorisinden biri olan Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu.
Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirvenin iki favorisinden biri olan Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu.
Sarı lacivertliler, maçın ilk yarısında bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılmayı bildi. Kanarya'ya 3 puanı getiren goller Osayi Samuel ve Cengiz Ünder'den geldi.
Bu sonucun ardından puanını 73'e yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Haftaya lider giren Galatasaray ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Sahadan puansız ayrılan Hatayspor ise 29 puanda kaldı.
FRED SAHALARA DÖNDÜ!
Samsunspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Fred, Hatayspor maçı ile birlikte sahalara döndü. Brezilyalı yıldız maçın ikinci yarısında Cengiz Ünder yerine oyuna dahil oldu.
CENGİZ'DEN 9. GOL!
Fenerbahçe'de sezonun etkili isimlerinden Cengiz Ünder, Hatayspor karşısında ağları havalandırmayı bildi. Tadic'in ortasına güzel bir vuruş yapan milli yıldız, bu sezonki 9. golünü atmış oldu.
DZEKO - OSAYI A.Ş.
Fenerbahçe'de maçın ilk golünü kaydeden Osayi Samuel, ligdeki 3. golünü attı. Nijeryalı yıldızın golünde asist Dzeko'dan geldi. Boşnak yıldız, Ankaragücü maçında yine Osayi'ye asist yapan isim olmuştu.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ve Joshua King ile sarı kart cezalısı Alexander Djiku maç kadrosunda yer almadı. Djiku gelecek hafta Pendikspor maçında formasına kavuşabilecek.