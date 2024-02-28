Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Kupanın favorilerinden Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Bordo mavililerde hedef; sahadan galibiyetle ayrılıp adını yarı finale yazdırmak. Konuk ekip ise; Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi elemesinin ardından ikinci sürprizi yapmanın peşinde.

Trabzonspor - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İLK 11'LER



Trabzonspor : Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu.

Başakşehir : Deniz, Kemen, Yağız, Opoku, Lima, Josef de Souza, Serdar, Emirhan, Abeid, Figueiredo, Keny.

YARI FİNALDE EŞLEŞME BELLİ!



Trabzonspor - Başakşehir mücadelesinde kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Bu turda ise Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, rövanşlı olarak oynanacak.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, tek hedef olarak Türkiye Kupası'nı belirledi.

AVCI İLK PEŞİNDE



Bordo-mavili kulüp, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirdiği Avcı ile 3 kupa aldı. 2021-22'de F.Bahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla şampiyon olan Fırtına, 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivas'ı 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldırdı.

Avcı'nın hedefi, Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nı da kazanmak.

DOKUZ KEZ KAZANDI



Fırtına, kupayı daha önce 9 kez aldı. Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-77 sezonunda kazandı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 1-0 yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.