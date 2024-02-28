Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Kupanın favorilerinden Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
Bordo mavililerde hedef; sahadan galibiyetle ayrılıp adını yarı finale yazdırmak. Konuk ekip ise; Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi elemesinin ardından ikinci sürprizi yapmanın peşinde.
Trabzonspor - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
Trabzonspor : Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu.
Başakşehir : Deniz, Kemen, Yağız, Opoku, Lima, Josef de Souza, Serdar, Emirhan, Abeid, Figueiredo, Keny.
YARI FİNALDE EŞLEŞME BELLİ!
Trabzonspor - Başakşehir mücadelesinde kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Bu turda ise Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, rövanşlı olarak oynanacak.
AVCI İLK PEŞİNDE
Bordo-mavili kulüp, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirdiği Avcı ile 3 kupa aldı. 2021-22'de F.Bahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla şampiyon olan Fırtına, 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivas'ı 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldırdı.
Avcı'nın hedefi, Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nı da kazanmak.
DOKUZ KEZ KAZANDI
Fırtına, kupayı daha önce 9 kez aldı. Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-77 sezonunda kazandı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 1-0 yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.