Fenerbahçe’den ezeli rakibine yanıt: Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler

Fenerbahçe, ezeli rakibi galatasaray'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Yapılan paylaşımda; "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!" denildi.

Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler!



Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız! @GalatasaraySK https://t.co/8PDQLcbBV8 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 26, 2024

GALATASARAY TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasray yaptığı açıklamada, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz." ifadesi kullanmıştı.