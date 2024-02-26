Fenerbahçe’den ezeli rakibine yanıt: Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler

Fenerbahçe, ezeli rakibi galatasaray'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Yapılan paylaşımda; "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!" denildi.
Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 26, 2024
Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız! @GalatasaraySK https://t.co/8PDQLcbBV8
GALATASARAY TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Galatasray yaptığı açıklamada, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz." ifadesi kullanmıştı.