Union SG- Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider olarak tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da başarılı bir performans sergileyerek heyecan veren bir sezon geçiriyor. İşte Fenerbahçe'nin rakibi...

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU? Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise oldu. İŞTE EŞLEŞMELER Servette - Viktoria Plzen Ajax - Aston Villa Molde - Club Brugge Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki Yol Haritası

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Avrupa futbolunun prestijli turnuvalarından biri olarak kabul ediliyor. Fenerbahçe, bu turnuvada grup aşamasını başarıyla tamamladı ve son 16 turu için geri sayım başladı. Son 16 turu maçları, takımların Avrupa'daki başarılarını perçinleme şansı sunuyor.