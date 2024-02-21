Fenerbahçe, Polonyalı yıldızın menajerine ültimatom verdi! "Szymanski'yi rahat bırakın"

Fenerbahçe'nin son 7 maçında gol atamayan Sebastian Szymanski için Sarı-Lacivertli yönetim harekete geçti. Fenerbahçeli kurmaylar Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski ile bir görüşme yaptı.

Görüşmede "Ne bize ne de Szymanski'ye transfer teklifleriyle gelmeyin. Oyuncumuzun kafasının karışmasını istemiyoruz. Aklı sadece sahada olmalı. Sezon sonu geldiğinde oturur konuşuruz" ifadelerinin kullanıldığı öğrenildi.