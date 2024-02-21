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Edin Dzeko idmana çıkmadı! Nedeni belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, zorlu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Kanarya'nın yıldız futbolcusu Edin Dzeko, takımla birlikte antrenmanda yer almadı. Kulüpten Dzeko ile ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 15:51 Güncelleme 21 Şubat 2024, 15:51
Edin Dzeko idmana çıkmadı! Nedeni belli oldu

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla sürdü.

İki bölüme ayrılan futbolcular, top kapma çalışmasıyla antrenmana devam etti.

Kaleciler, yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic yönetiminde çalıştı.

Yıldız isim tedbir amaçlı kondisyon idmanı gerçekleştirdiYıldız isim tedbir amaçlı kondisyon idmanı gerçekleştirdi
EDIN DZEKO'YA TEDBİR FRED'E ÖZEL ÇALIŞMA

Sakatlığı süren Joshua King antrenmanda yer almazken, kas yorgunluğu ölçümü yapılan Edin Dzeko, tedbir amaçlı salonda kondisyon idmanı gerçekleştirdi.

Sakatlığını atlatan Fred, ilk bölümde takımla birlikte çalışırken, daha sonra özel programı dahilinde antrenör eşliğinde antrenmanına devam etti.

Sarı-lacivertliler, idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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