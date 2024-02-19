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TFF duyurdu! İşte VAR kayıtlarının açıklanacağı saat

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının 20 Şubat Salı günü saat 20.00’de TFF YouTube kanalından yayınlanacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 14:47 Güncelleme 19 Şubat 2024, 14:47
TFF duyurdu! İşte VAR kayıtlarının açıklanacağı saat

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacağını açıkladı.

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EKRANA GİDİLEN POZİSYONLAR VERİLECEK!

TFF'den daha önce yapılan açıklamada, hakemlerin VAR tarafından ekrana çağırıldıkları pozisyonların kayıtlarının açıklanacağı bildirilmişti.

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Son dakika: Süper Lig'de yeni dönem! TFF VAR kayıtlarının yayınlanacağını duyurdu

Yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak.

VAR kayıtları 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacak.

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