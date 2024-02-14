Lazio ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kozlarını paylaştı. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta hakem François Letexier düdük çaldı.
Mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip rövanş öncesi avantajı elde etti. Lazio'ya galibiyeti getiren golü 69. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti.
BAYERN MÜNİH 10 KİŞİ KALDI
Bayern Münih'te Upamecano 67. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
İki takım arasındaki rövanş maçı 5 Mart Salı günü Bayern Münih'in ev sahipliğinde oynanacak.
ASpor CANLI YAYIN