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Bayern Münih turu zora soktu! Roma'da tarihi gece

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio sahasında Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan Lazio rövanş öncesi avantajı kaptı. Çizme temsilcisine galibiyeti getiren golü penaltıdan Immobile attı. Bayern Münih'te Upamecano 67. dakikada kırmızı kart gördü. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 01:14 Güncelleme 15 Şubat 2024, 01:14
Bayern Münih turu zora soktu! Roma’da tarihi gece

Lazio ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kozlarını paylaştı. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta hakem François Letexier düdük çaldı.

Mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip rövanş öncesi avantajı elde etti. Lazio'ya galibiyeti getiren golü 69. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti.

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BAYERN MÜNİH 10 KİŞİ KALDI

Bayern Münih'te Upamecano 67. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 5 Mart Salı günü Bayern Münih'in ev sahipliğinde oynanacak.

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