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Karagümrük Pendiskpor'un serisini bitirdi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 2 golle kazanan kırmızı-siyahlılar 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar....

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 18:07 Güncelleme 10 Şubat 2024, 18:07
Karagümrük Pendiskpor’un serisini bitirdi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı.

Fatih Karagümrük sahasında 3 puanı aldıFatih Karagümrük sahasında 3 puanı aldı

EMRE MOR İLK GOLÜNÜ ATTI

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 31'de Emre Mor ve 76. dakikada Güven Yalçın attı.

Bu sonucun ardından Kırmızı Siyahlı ekip puanını 27'ye yükseltti, Pendikspor ise 26 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük ligde gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Pendikspor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

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