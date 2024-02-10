Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı.
EMRE MOR İLK GOLÜNÜ ATTI
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 31'de Emre Mor ve 76. dakikada Güven Yalçın attı.
Bu sonucun ardından Kırmızı Siyahlı ekip puanını 27'ye yükseltti, Pendikspor ise 26 puanda kaldı.
Fatih Karagümrük ligde gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Pendikspor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.