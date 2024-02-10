Süper Lig'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun iki favorisinden biri olan Galatasaray sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak. Başakşehir ise etkileyici serisini Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor.

Fenerbahçelilerin gözü de bu karşılaşmada olacak.

Galatasaray Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Nelsson, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Başakşehir : Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.



İLK YARI OYNANAN MAÇI GALATASARAY KAZANDI



Zirve takibini sürdüren Galatasaray ise haftaya Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golleri Ziyech ve Icardi'den geldi



GALATASARAY SON DURUM



Galatasaray bu sezon Fenerbahçe ile beraber ligin en fazla gol atan ve an az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor.



Okan Buruk ve öğrencileri 24 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Rakip fileleri 50 kez sarsan Galatasaray kalesinde ise sadece 14 gol gördü.



Galatasaray son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor'u 4-2 mağlup etti.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK VAR



Sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı ve geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira karşılaşmada forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve Fildişi Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier de kadroda yer almayacak.

Yeni transfer Derrick Köhn ise teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde süre alacak.

Galatasaray'da son haftaların dikkat çeken ismi Barış Alper Yılmaz

BAŞAKŞEHİR SON DURUM



Bu sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Başakşehir, alacağı peş peşe galibiyetlerle puan sıralamasında daha yükseklere tırmanmayı hedefliyor. Başakşehir bu sezon rakip filelere 31 gol atarken kalesinde ise 28 gol gördü. Başakşehir topladığı 33 puanla 8. sırada bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK



Çağdaş Atan'ın ekibinde 2 eksik var. Sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Dimitris Pelkas'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.