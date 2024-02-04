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Pendikspor'un 'Umut'u var!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan İstanbul ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri Diaby ve Umut Nayir kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü Nani'den geldi.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 15:49 Güncelleme 04 Şubat 2024, 15:49
Pendikspor’un ’Umut’u var!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Pendikspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

24. hafta maçında gülen taraf 2-1'lık skorla ev sahibi takım oldu.

Pendikspor'un galibiyet gollerini 11. dakikada Abdoulay Diaby ve 22. dakikada Umut Nayir kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü 90+10. dakikada Luis Nani'den geldi. Öte yandan Pendikspor'da Halil Akbunar 72. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Pendikspor 26 puanla 16. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 31 puanla 9. sırada kaldı.

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