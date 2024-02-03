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İsmail Kartal'dan Ali Koç sorusuna cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı. İsmail Kartal, aday olmayacağını açıklayan Ali Koç'la ilgili gelen soruya cevap verdi.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 22:08 Güncelleme 03 Şubat 2024, 22:08
İsmail Kartal’dan Ali Koç sorusuna cevap

Süper Lig'in 24. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-0 kazanan Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal maç sonrası açıklamalar yaptı.

3 puan için mutlu olduklarını aktaran Kartal, "Maça baskılı başladık. Gole kadar 2-3 net pozisyonumuz vardı. İçeride 2 ve 3'ü atabilmek için planlarımızı yaptık. Sergen hoca oyunu dengeledi ama biz kompakt kalarak golü bulduk ve maçı kazandık. Antalyaspor iyi bir takım. Buradan 3 puan aldığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.


Çağlar Söyüncü'nün performansına değinen İsmail Kartal, "Çağlar ilk maçı olmasına rağmen güzel bir performans sergiledi." şeklinde konuştu.

İSMAİL KARTAL'DAN ALİ KOÇ YANITI

Öte yandan İsmail Kartal, seçimde aday olmayacağını açıklayan Ali Koç'la ilgili gelen soruya cevap verdi. Kartal, "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş ama ben sezon sonu bazı şeylerin gözden geçirilerek değişebileceğini düşünüyorum." dedi.

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