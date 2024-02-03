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Erman Toroğlu yorumladı! Golden önce ofsayt var mı?

Süper Lig'de heyecan 24.hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler zorlu geçen 90 dakika sonunda rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın 42.dakikasında Cengiz Ünder'in attığı golden önce Dzeko'nun pozisyonunun ofsayt olup olmadığı merak konusu oldu. Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı. İşe detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 22:55 Güncelleme 03 Şubat 2024, 23:00
Erman Toroğlu yorumladı! Golden önce ofsayt var mı?

Süper Lig'de heyecan 24.hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler zorlu geçen 90 dakika sonunda rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın 42.dakikasında Cengiz Ünder'in attığı golden önce Dzeko'nun pozisyonunun ofsayt olup olmadığı merak konusu oldu. Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı. İşe detaylar...

▶️ Toroğlu yorumladı! Golden önce ofsayt var mı?

''OFSAYT VEYA OFSAYT DEĞİL DİYEMEM''

Bilmiyorum emin değilim. Ofsayt veya ofsayt değil diyemem, kararsızım. Ofsayt olabilir, ilk gördüğümde öyle düşündüm.

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