Metin Öztürk’ten VAR tepkisi: Galatasaray’ın şampiyonluğunu kimse engelleyemeyecek!

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Samsunspor deplasmanından 2-0 galip ayrılan Galatasaray'da Metin Öztürk, basın mensuplarıyla buluştu.

Metin Öztürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe ile oynadığımız maçtaki VAR hakemiyle bugünkü hakem aynı. Biz artık bunda kasıt arıyoruz. Icardi'ye yapılan net penaltı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kimse engellemeyecek. Galatasaray, hak ettiği temiz bir şampiyonluğa doğru gidiyor. Bu maçtaki VAR hakeminin cezalandırılmasını istiyoruz. Bizim yolumuz şampiyonluk. Sonuna kadar hem masada hem sahada gereken ne varsa hepsini yapacağız. Galatasaray'ın hakkını bu kötü kalplilere yedirmeyeceğiz."