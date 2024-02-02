Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı, bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte son buldu. Ligin 25. hafta müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu konuk etti.

İkinci yarıda çok etkili savunma yapan temsilcimiz, Shane Larkin ve Tibor Pleiss'ın önderliğinde maçı 79-73 kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 25. maçında onuncu kez sahadan galip ayrıldı. Temsilcimiz, gelecek hafta Letonya'da Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak.

Ligdeki 25. maçında 16. yenilgisini alan Olimpia Milano ise evinde lider Real Madrid'i ağırlayacak.

Anadolu Efes'te Tibor Pleiss 17 sayı, 6 ribaund; Shane Larkin 19 sayı, 4 ribaund, 6 asist; Will Clyburn 8 sayı, 7 ribaund, 3 asist; Elijah Bryant 9 sayı, 4 ribaund; Derek Willis 9 sayı, 8 ribaund, 2 top çalma ile oynadı.

Olimpia Milano'da ise Shavon Shields 17 sayı, 7 ribaund, 4 asist; Rodney McGruder 16 sayı, 2 ribaund; Johannes Voigtmann 16 sayı, 5 ribaund; Shabazz Napier 7 sayı, 2 ribaund, 7 asist ile mücadele etti.