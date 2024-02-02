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Galatasaray resmen duyurdu: Bakambu Real Betis'e transfer oldu

Son dakika transfer haberi! Galatasaray, forvet oyuncusu Cedric Bakambu'nun İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis'e transfer olduğunu duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 09:09 Güncelleme 02 Şubat 2024, 09:09
Galatasaray resmen duyurdu: Bakambu Real Betis’e transfer oldu

Galatasaray, forvet oyuncusu Cedric Bakambu'nun İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis'e transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Cedric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompie SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompie SAD, şirketimize net 5 milyon avro garanti ücret ile net 5 milyon 50 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir."




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