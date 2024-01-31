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Trabzonspor Folcarelli ve Rafa Mir'in peşinde

Trabzonspor transfer haberleri | Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gündemine Tim Jabol-Folcarelli ile Rafa Mir'i aldı. Bordo-mavili ekip, Sevilla forması giyen Rafa Mir'i kiralamak istiyor. İspanyol futoblcu ile Torino ve Wolfsburg ilgileniyor.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 14:59 Güncelleme 31 Ocak 2024, 14:59
Trabzonspor Folcarelli ve Rafa Mir’in peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre savunma ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli ve Rafa Mir için çalışmalara başladı.

Bordo-mavili ekip, Sevilla forması giyen Rafa Mir'i kiralamak istiyor. İspanyol futoblcu ile Torino ve Wolfsburg ilgileniyor. Ancak Trabzonspor yönetimi görüşmelerde bir adım daha önde bulunuyor.

Yönetim, Tim Jabol-Folcarelli için görüşme halindeYönetim, Tim Jabol-Folcarelli için görüşme halinde

Diğer yandan Fırtına, Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli için harekete geçti. Bordo-mavililer oyuncu ve kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor'da scout ekibinin de oyuncuya onay verdiği biliniyor.

24 yaşındaki Tim Jabol-Folcarelli, Fransız ekibi Ajaccio'da forma giyiyor. Merkez orta saha olarak görev yapan genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Folcarelli'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro.

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