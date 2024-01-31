Trabzonspor Folcarelli ve Rafa Mir’in peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre savunma ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli ve Rafa Mir için çalışmalara başladı.



Bordo-mavili ekip, Sevilla forması giyen Rafa Mir'i kiralamak istiyor. İspanyol futoblcu ile Torino ve Wolfsburg ilgileniyor. Ancak Trabzonspor yönetimi görüşmelerde bir adım daha önde bulunuyor.

Yönetim, Tim Jabol-Folcarelli için görüşme halinde

Diğer yandan Fırtına, Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli için harekete geçti. Bordo-mavililer oyuncu ve kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor'da scout ekibinin de oyuncuya onay verdiği biliniyor.



24 yaşındaki Tim Jabol-Folcarelli, Fransız ekibi Ajaccio'da forma giyiyor. Merkez orta saha olarak görev yapan genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Folcarelli'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro.