Galatasaray cuma gününe kadar bek transferini bitirecek! Liste ortaya çıktı: Sağa 2 sola 1 aday

Serge Aurier Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda

ÜLKE: Fildişi Sahili

YAŞ: 31

POZİSYON: Sağ bek

PİYASA DEĞERİ: 7 milyon euro

OYNADIĞI TAKIM: N.Forest

BU SEZON NE YAPTI: 13 maçta forma giyerken 2 asiste imza attı.

Fransız sağ bek Jonathan Clauss CLAUSS İDDİASI



Galatasaray Fransa Milli Takımı'nın as sağ beki durumunda olan Jonathan Clauss için nabız yokladı. Fransız medyasına göre; Clauss'un EURO 2024 öncesi Marsilya'dan ayrılmaya çok istekli olmaması ve oyuncunun ikna edilmesi gerektiği vurgulandı.

Arjantinli Nicolas Tagliafico milli takımıyla 2022'de Dünya Kupası sevinci yaşadı



Galatasaray sol bek transferi için Acuna'dan sonra Lyon'un Arjantinli yıldızı Nicolas Tagliafico için harekete geçti. Transfer döneminde kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, yeni bir yıldız için harekete geçti. Cimbom, Lyon forması giyen Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico ile ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Lyon'la görüşmelere başladığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncunun Lyon ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Arjantinli Nicolas Tagliafico 2022'de Dünya Kupası'nda

Lyon'da bu sezon 17 maçta süre bulan deneyimli savunma oyuncusu 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Oyuncuyu Betis de istiyor. Öte yandan Arjantin basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen 32 yaşındaki sol bek Frank Fabra'yı gündemine aldı. Haberde, Boca Juniors'un Fabra için Galatasaray'dan 4 milyon dolar talep edeceği yazıldı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Boca Juniors formasıyla 1 maça çıktı. 2025'TE BOŞA ÇIKIYOR

Arjantinli yıldız Nicolas Tagliafico'nun Lyon ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN