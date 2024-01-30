Galatasaray’dan ayrılan Angelino’nun yeni adresi resmen belli oldu: Roma’ya kiralandı!

Galatasaray'dan ayrılan İspanyol sol bek Angelino, kulübü Leipzig tarafından sezon sonuna kadar İtalya'nın Roma takımına kiralandı.

Roma'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Angelino'nun, Alman ekibi Leipzig'den 30 Haziran'a kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angeliño. 💛❤️



Bundan sonraki kariyerinde başarılar! pic.twitter.com/rLws3erAld — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 30, 2024







İtalyan ekibi, yapılan anlaşma kapsamında satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.