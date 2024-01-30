SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan ayrılan Angelino'nun yeni adresi resmen belli oldu: Roma'ya kiralandı!

Son dakika spor haberi: Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Angelino, İtalyan devi Roma'ya resmen transfer oldu. Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılan Angelino için veda mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angelino. Bundan sonraki kariyerinde başarılar." denildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 18:30 Güncelleme 30 Ocak 2024, 21:17
Galatasaray’dan ayrılan Angelino’nun yeni adresi resmen belli oldu: Roma’ya kiralandı!

Galatasaray'dan ayrılan İspanyol sol bek Angelino, kulübü Leipzig tarafından sezon sonuna kadar İtalya'nın Roma takımına kiralandı.

Roma'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Angelino'nun, Alman ekibi Leipzig'den 30 Haziran'a kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.




İtalyan ekibi, yapılan anlaşma kapsamında satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Yeni kulübünün internet sitesine açıklamada bulunan Angelino, "İnanılmaz tarihi olan büyük bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Alman ekibi Leipzig'den sezon başında kiralanarak sarı-kırmızılı takıma katılan İspanyol futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 19 resmi maçta forma giydi.

CİMBOM VEDA MESAJI YAYIMLADI

Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılan Angelino için veda mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angelino. Bundan sonraki kariyerinde başarılar." denildi.

Sarı-kırmızılıların sezon başında Almanya ekibi Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol sol bek, 2023-2024 sezonun sonuna kadar İtalya'nın Roma Kulübüne transfer oldu.

Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de 8 maçta görev alan ve 1 asist yapan İspanyol sol bek, Avrupa'da ise 11 maçta 1 gol kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkladı: Gerçek belediyecilik | Çözüm yine biziz
Gezi tutuklusu Can Atalay’ın Milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM’de okundu | Bekir Bozdağ’a Anayasa kitapçığı fırlattılar
8 BAŞLIKLA GERÇEK BELEDİYECİLİK! İşte AK Parti’nin merak edilen seçim beyannamesi! Kentsel dönüşüm, ulaşım, altyapı, üstyapı....
SON DAKİKA