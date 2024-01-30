Galatasaray’dan ayrılan Angelino’nun yeni adresi resmen belli oldu: Roma’ya kiralandı!

Galatasaray'dan ayrılan İspanyol sol bek Angelino, kulübü Leipzig tarafından sezon sonuna kadar İtalya'nın Roma takımına kiralandı.
🐺 Benvenuto alla Roma, Angelino! 🤝🇪🇸#ASRoma pic.twitter.com/rCfNglsrve— AS Roma (@OfficialASRoma) January 30, 2024
Roma'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Angelino'nun, Alman ekibi Leipzig'den 30 Haziran'a kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.
Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angeliño. 💛❤️— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 30, 2024
Bundan sonraki kariyerinde başarılar! pic.twitter.com/rLws3erAld
İtalyan ekibi, yapılan anlaşma kapsamında satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.