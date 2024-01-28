Feyyaz Uçar’dan hakem tepkisi: VAR’da neler oluyor?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılarda maçın ardından konuşan Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, karşılaşmanın ardından penaltı iptaline ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

İşte Uçar'ın açıklamaları...

"VAR KAYITLARINI DİNLEYELİM"

"Geçen hafta penaltımız verilmiyor. Bu hafta penaltımız VAR'dan iptal ediliyor. Niye hep Beşiktaş'ın başına geliyor? VAR'da neler oluyor? Bu kayıtları dinleyelim. Artık VAR kayıtları açıklansın. Niye hep Beşiktaş'a karşı aynı haksızlıklar? Yeter!"

"ARTIK TOKAT AİLESİ HAKEMLERİNDEN KURTULALIM"

"Artık yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama yeter! Rica ediyoruz kardeşim! VAR'da kim var? Serkan Tokat! Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Bunlar üç nesil hakem! Dedelerinden büyüklerimiz, babalarından biz! Hala çekiyoruz ya! Bu aile hakemlerinden kurtulalım artık! Rakip de isyan ediyor, doğrudur! Düzgün yönetin abi ya! Bu kadar zor mu?"