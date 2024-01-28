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Kartal Sivas'ta dondu kaldı!

Süper Lig'de heyecan 23.hafta maçlarıyla devam etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu.Mücadeleden ev sahibi Sivasspor 1-0 galip ayrıldı. Sivasspor'un golünü 6.dakikada Manay kaydetti.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 17:41 Güncelleme 28 Ocak 2024, 17:43
Kartal Sivas’ta dondu kaldı! 1

Süper Lig'de heyecan 23.hafta maçlarıyla devam etti.

Kartal Sivas’ta dondu kaldı! 2

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu.

Kartal Sivas’ta dondu kaldı! 3

Mücadeleden ev sahibi Sivasspor 1-0 galip ayrıldı.

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