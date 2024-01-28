Süper Lig'de heyecan 23.hafta maçlarıyla devam etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Mücadeleden ev sahibi Sivasspor 1-0 galip ayrıldı. Sivasspor'un golünü 6.dakikada Manay kaydetti. BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK Beşiktaş'ta 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Sivasspor maçında kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Mert Günok ile Tayfur Bingöl de yarınki maçta sahada olamayacak. Öte yandan sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut da listeye eklenmedi. COLLEY DÖNDÜ Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Omar Colley (Gambiya) ve Daniel Amartey (Gana) ile sakatlığını atlatan Salih Uçan'ın sahalara döndü. SİVAS'TA 5 EKSİK Sivasspor'da sakatlığı bulunan Charilaos Charisis, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Beşiktaş karşısında forma giyemeyedi. BEŞİKTAŞ TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı Sivasspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.