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La Liga'da tarihi maç!

La Liga'nın 22. haftasında Villarreal deplasmanda Barcelona'yı 5-3 mağlup etti. Villarreal'de eski Beşiktaşlı Eric Bailly kendi kalesine gol atarken, eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth da 90+9. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 23:17 Güncelleme 27 Ocak 2024, 23:17
La Liga’da tarihi maç!

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Barcelona ile Villarreal karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadelede konuk takım, rakibini 5-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Villarreal'in golleri 41. dakikada Moreno, 54. dakikada Akhomach, 84. dakikada Guedes 90+9. dakikada Sörloth ve 90+12. Morales kaydetti. Barcelona'nın 60. dakikada İlkay, 68. dakikada Pedri ve 68. dakikada Bailly (k.k.) kaydetti.

Barcelona bu sonuçla 44 puanda kalırken, bu sezonki 6. galibiyetini alan Villarreal puanını 23'e yükseltti.

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