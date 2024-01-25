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Trabzonspor'un Rizespor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Zirvenin uzağında kalan Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oluyor. Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp hem taraftarına derbi galibiyeti yaşatmak hem de Galatasaray mağlubiyetini unutturmak. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde. Rizespor Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 18:55 Güncelleme 25 Ocak 2024, 18:57
Trabzonspor’un Rizespor maçı 11’i belli oldu!

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Zirvenin uzağında kalan Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oluyor.

Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp hem taraftarına derbi galibiyeti yaşatmak hem de Galatasaray mağlubiyetini unutturmak. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Rizespor Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Rizespor : Gökhan, Hojer, Emirhan, Mocsi, Taha, Olawoyin, Shelvey, Varesanovic, Zeqiri, Benhur, Gaich

Trabzonspor : Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Bnkovic, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Fountas, Enis


EKSİKLER CAN SIKIYOR

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu Rize karşısında forma giyemeyecek. Fırtına'da ayrıca Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise kadro dışı.

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ATMACA İDDİALI

Bir yıl aradan sonra Süper Lig'e yeniden yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde başarılı sonuçlar elde etti. İlk 5 içine girmenin hayalini kurarak Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı hale geldi. Kupa ve ligdeki son iki maçını kaybeden Atmaca da bugün moral peşinde.

YENİ SAYFA AÇMA VAKTİ

Türkiye Kupası'ndaki Manisa FK maçında 2 gol, 1 asistliklik katkı sunan, Galatasaray derbisinde 1 gol atan Enis Destan, bugün Rize deplasmanında da ileri uçta oynayacak. 21 yaşındaki forvet, Rize'de de serisine devam etmek istiyor.

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