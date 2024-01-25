Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Zirvenin uzağında kalan Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oluyor.

Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp hem taraftarına derbi galibiyeti yaşatmak hem de Galatasaray mağlubiyetini unutturmak. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Rizespor Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Rizespor : Gökhan, Hojer, Emirhan, Mocsi, Taha, Olawoyin, Shelvey, Varesanovic, Zeqiri, Benhur, Gaich

Trabzonspor : Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Bnkovic, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Fountas, Enis



EKSİKLER CAN SIKIYOR



Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu Rize karşısında forma giyemeyecek. Fırtına'da ayrıca Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise kadro dışı.

ATMACA İDDİALI



Bir yıl aradan sonra Süper Lig'e yeniden yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde başarılı sonuçlar elde etti. İlk 5 içine girmenin hayalini kurarak Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı hale geldi. Kupa ve ligdeki son iki maçını kaybeden Atmaca da bugün moral peşinde.

YENİ SAYFA AÇMA VAKTİ



Türkiye Kupası'ndaki Manisa FK maçında 2 gol, 1 asistliklik katkı sunan, Galatasaray derbisinde 1 gol atan Enis Destan, bugün Rize deplasmanında da ileri uçta oynayacak. 21 yaşındaki forvet, Rize'de de serisine devam etmek istiyor.