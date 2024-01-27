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Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü resmen duyurdu! İmza atmak için İstanbul'a geldi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transferde yakından ilgilendiği Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcu, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi. Söyüncü'yü Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 00:46 Güncelleme 27 Ocak 2024, 12:36
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü’yü resmen duyurdu! İmza atmak için İstanbul’a geldi

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

▶️ Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü resmen duyurdu!



Defans bölgesine yerli bir takviye yapmak isteyen F.Bahçe, bir süredir Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'le görüşüyordu.



Milli stoperle anlaşma sağlayan F.Bahçeli kurmaylar, Madrid temsilcisinin de inadını kırdı. Avrupa'dan birkaç talibi olan 27 yaşındaki stoper, bu süreçte sadece Fenerbahçe'ye gitmek istediğini kulübüne iletti.

GECE YARISI GELDİ

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi. Söyüncü'yü Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı.

Sarı-lacivertli kulüpten gece saatlerinde yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü İstanbul'da

Yapılan açıklama sonrası Söyüncü'yü taşıyan uçak saat 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Milli futbolcuyu Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı.

"İNŞALLAH SONU GÜZEL BİR ŞAMPİYONLUKLA BİTİRİRİZ"

Havalimanı çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Çağlar Söyüncü, "Türk halkı yıllardır arkamdaydı, bende üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi. İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz" dedi.

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