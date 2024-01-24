Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor kozlarını paylaştı.

Gaziantep'te oynanan karşılaşma 1-1'lik sona erdi.

Ev sahibi takım, 31. dakikada Metehan Mert'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Konyaspor ise 42. dakikada Moreno ile skoru eşitledi.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK'nın puanı 23 olurken Konyaspor'unki 21'e yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanattan Mustafa'nın yaptığı ortaya ön direkte Markovic'in vuruşunda top auta çıktı.

12. dakikada Markovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Ogün'ün ceza sahası dışından gelişene vuruşu üstten auta çıktı.

15. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Guilherme'nin şutu kaleci Nita'da kaldı.

21. dakikada Ahmet Oğuz'un uzun pasıyla savunma arkasında topla buluşan Cikalleshi'nin ağlara gönderdiği şutta ofsayt bayrağı kalktı.

31. dakikada Mustafa'nın pasıyla uzak köşede topla buluşan Ogün'ün sert şutu savunmadan sekerek ağlarla buluştu. 1-0

35. dakikada Mustafa'nın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı önünde bulan Markovic'in şutu yakın direğin dibinden auta çıktı.

39. dakikada Markovic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Jevtovic'in kafası üstten dışarıya gitti.

41. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un yerden ortasında kaleci Nita ve Arda'nın anlaşmazlığı sonucu topu önünde bulan Moreno'nun şutu ağlarla buluştu. 1-1

60. dakikada Markovic'in yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Djilibodji'nin vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

82. dakikada sağ kanattan Prip'in ortasında Cicaldau'nun kafa vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

84. dakikada Gaziantep FK'nın sağdan kullandığı kornerde ön direkte topa iyi yükselen Djilibodji'nin kafa vuruşunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kontrol etti.

86. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta Metehan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

90+5. dakikada Cicaldau'nun sıfırdan penaltı noktasına çevirdiği topu Soner Dikmen düzeltip vurdu, meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.