Aslan orta sahasını buldu! Okan Buruk onay verdi

Sol bek için Rıdvan Yılmaz ile görüşen sarı kırmızlı ekip orta saha için de alternatiflerini belirledi.

YOĞUN MESAİ VAR Dış transferde yoğun mesai harcayan Aslan iç transferde de harekete geçti. Galatasaray'ın gündemine gelen oyuncuların başında Fransız devi PSG'den Carlos Soler var.

KİRALAMA GÜNDEMDE Galatasaray'ın kurmaylarının İspanyol oyuncu ve kulübüyle temasa geçtiği ve işin finansal boyutu konusunda araştırmaların sürdüğü bildirildi. 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında bitiyor ve bonservis bedeli 20 milyon Euro civarında olduğu için kiralık olarak kadroya katılma ihtimali bulunuyor.

OKAN HOCA ONAY VERDİ Okan Buruk ile de görüşen yönetim, tecrübeli teknik adamın da onayını aldı. PSG tarafından gelecek cevaba göre bu transfer yakın zamanda resmiyete kavuşabilir.

MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ Sarı kırmızılı ekip yıldız orta sahanın menajeri ile temasa geçti. Oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi.