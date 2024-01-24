Aslan orta sahasını buldu! Okan Buruk onay verdi

Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde olan Galatasaray'da gündem transfer.
Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde olan Galatasaray'da gündem transfer.
Hafta sonu derbide Trabzonspor'u mağlup edip moral bulan sarı kırmızılı ekip eksiklerini kapatma peşinde.
Sol bek, 8 numara ve 10 numara bölgesine transfer takviyesi yapmak isteyen Galatasaray adaylarını belirledi.
Sol bek için Rıdvan Yılmaz ile görüşen sarı kırmızlı ekip orta saha için de alternatiflerini belirledi.
YOĞUN MESAİ VAR
Dış transferde yoğun mesai harcayan Aslan iç transferde de harekete geçti. Galatasaray'ın gündemine gelen oyuncuların başında Fransız devi PSG'den Carlos Soler var.
KİRALAMA GÜNDEMDE
Galatasaray'ın kurmaylarının İspanyol oyuncu ve kulübüyle temasa geçtiği ve işin finansal boyutu konusunda araştırmaların sürdüğü bildirildi. 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında bitiyor ve bonservis bedeli 20 milyon Euro civarında olduğu için kiralık olarak kadroya katılma ihtimali bulunuyor.
OKAN HOCA ONAY VERDİ
Okan Buruk ile de görüşen yönetim, tecrübeli teknik adamın da onayını aldı. PSG tarafından gelecek cevaba göre bu transfer yakın zamanda resmiyete kavuşabilir.
MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ
Sarı kırmızılı ekip yıldız orta sahanın menajeri ile temasa geçti. Oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi.