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Aslan orta sahasını buldu! Okan Buruk onay verdi

Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde olan Galatasaray'da gündem transfer. Hafta sonu derbide Trabzonspor'u mağlup edip moral bulan sarı kırmızılı ekip eksiklerini kapatma peşinde. Sol bek, 8 numara ve 10 numara bölgesine transfer takviyesi yapmak isteyen Galatasaray adaylarını belirledi. Sol bek için Rıdvan Yılmaz ile görüşen sarı kırmızlı ekip orta saha için de alternatiflerini belirledi.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 06:59 Güncelleme 24 Ocak 2024, 06:59
Aslan orta sahasını buldu! Okan Buruk onay verdi

Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde olan Galatasaray'da gündem transfer.

Aslan orta sahasını buldu! Okan Buruk onay verdi

Hafta sonu derbide Trabzonspor'u mağlup edip moral bulan sarı kırmızılı ekip eksiklerini kapatma peşinde.

Aslan orta sahasını buldu! Okan Buruk onay verdi

Sol bek, 8 numara ve 10 numara bölgesine transfer takviyesi yapmak isteyen Galatasaray adaylarını belirledi.

Aslan orta sahasını buldu! Okan Buruk onay verdi

Sol bek için Rıdvan Yılmaz ile görüşen sarı kırmızlı ekip orta saha için de alternatiflerini belirledi.

Aslan orta sahasını buldu! Okan Buruk onay verdi

YOĞUN MESAİ VAR

Dış transferde yoğun mesai harcayan Aslan iç transferde de harekete geçti. Galatasaray'ın gündemine gelen oyuncuların başında Fransız devi PSG'den Carlos Soler var.

Aslan orta sahasını buldu! Okan Buruk onay verdi

KİRALAMA GÜNDEMDE

Galatasaray'ın kurmaylarının İspanyol oyuncu ve kulübüyle temasa geçtiği ve işin finansal boyutu konusunda araştırmaların sürdüğü bildirildi. 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında bitiyor ve bonservis bedeli 20 milyon Euro civarında olduğu için kiralık olarak kadroya katılma ihtimali bulunuyor.

Aslan orta sahasını buldu! Okan Buruk onay verdi

OKAN HOCA ONAY VERDİ

Okan Buruk ile de görüşen yönetim, tecrübeli teknik adamın da onayını aldı. PSG tarafından gelecek cevaba göre bu transfer yakın zamanda resmiyete kavuşabilir.

Aslan orta sahasını buldu! Okan Buruk onay verdi

MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ

Sarı kırmızılı ekip yıldız orta sahanın menajeri ile temasa geçti. Oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi.

Aslan orta sahasını buldu! Okan Buruk onay verdi
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