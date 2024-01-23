Biz en iyiyiz hala zirvedeyiz: İsmail Kartal şampiyonluk için iddialı

Kadıköy'de oynadığı Samsunspor maçında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç, Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Ali Koç, moral verdiği oyuncularla bir de konuşma yaptı.

HEPİNİZE ÇOK GÜVENİYORUZ Takım olarak birlikte kazanıldığı ve birlikte kayıp yaşandığına dikkati çeken Ali Koç'un, "Hepiniz yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncularsınız. Yaşanmasını istemesek de bu tip kayıplar olabilir. Önemli olan sizlerin buna iyi bir reaksiyon vermesi. Yeniden bir çıkış yakalayacağınıza inanıyoruz. İsmail Kartal hocamızın önderliğinde sizlerden seri galibiyetler bekliyoruz. Hepinize güveniyor ve inanıyoruz" dediği öğrenildi.