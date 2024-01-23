Biz en iyiyiz hala zirvedeyiz: İsmail Kartal şampiyonluk için iddialı

Kadıköy'de oynadığı Samsunspor maçında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç, Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Ali Koç, moral verdiği oyuncularla bir de konuşma yaptı.
Kadıköy'de oynadığı Samsunspor maçında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç, Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Ali Koç, moral verdiği oyuncularla bir de konuşma yaptı.
HEPİNİZE ÇOK GÜVENİYORUZ
Takım olarak birlikte kazanıldığı ve birlikte kayıp yaşandığına dikkati çeken Ali Koç'un, "Hepiniz yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncularsınız. Yaşanmasını istemesek de bu tip kayıplar olabilir. Önemli olan sizlerin buna iyi bir reaksiyon vermesi. Yeniden bir çıkış yakalayacağınıza inanıyoruz. İsmail Kartal hocamızın önderliğinde sizlerden seri galibiyetler bekliyoruz. Hepinize güveniyor ve inanıyoruz" dediği öğrenildi.
KARTAL İLE DE GÖRÜŞME YAPTI
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ile de hem Samsun karşılaşmasında yaşanan kayıp hem de genel bir değerlendirme için bir araya geldiği öğrenildi. Söz konusu görüşmede, oyuncu değişiklikleri tartışılan Kartal'a Başkan Koç'un moral verdiği gelen haberler arasında. Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin, takıma yeni katılan futbolcuların durumuyla ilgili de son bilgileri Kartal'dan aldığı belirtildi.