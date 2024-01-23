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Beşiktaş aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu: Jorginho bombası

Oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk görüşme olumlu geçen Beşiktaş’ın kısa süre içerisinde transferi sonuçlandırmak istediği öğrenildi. İngiliz ekibinde süre bulmakta zorlanan ve daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Jorginho'nun menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği de gelen haberler arasında.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ocak 2024 Güncelleme 23 Ocak 2024, 07:01
Beşiktaş aradığı orta sahayı İngiltere’de buldu: Jorginho bombası

Beşıktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahaya takviye yapacak olan Siyah- Beyazlılar'a menajerler Arsenal forması giyen Jorginho'yu önerdi.

İngiliz ekibinde süre bulmakta zorlanan ve daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Jorginho'nun menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği de gelen haberler arasında. Yönetimin, Santos'un bu bölgeye acil olarak transfer istemesi nedeniyle görüşmelere hız vereceği ve şartların oluşması halinde de tecrübeli yıldızı kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenildi.

Topçular ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun da Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon 20 maçta 926 dakika süre alan tecrübeli orta saha 1 gol, 1 asiste imza attı, Kısa süre içerisinde bu transferin şekillenmesi bekleniyor.

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