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Okan Buruk'tan 5 gollü zafer sonrası mesaj: "Hep beraber şampiyonluğa yürüyelim"

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Hep beraber şampiyonluğa yürüyelim. Kenetlenin. Başka Galatasaray yok. Geçen sezonki gibi doğru bir şekilde şampiyonluğa yürüyüşümüz başladı. Taraftarlarımızın kenetlenmesini istiyorum. Hep beraber hedefe gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ocak 2024 Güncelleme 22 Ocak 2024, 07:01
Okan Buruk’tan 5 gollü zafer sonrası mesaj: Hep beraber şampiyonluğa yürüyelim

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden ve lider Fenerbahçe ile puanları eşitleyen Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Sonlandırma anlamında sorunlarımız vardı. Bugün bunu aştık. Oyuncularımı kutluyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

CEVABI SAHADA VERDİK..
Buruk şu ifadeleri kullandı: Trabzon baskılı başladı ama golü biz bulduk. 2. yarıda daha önde oynayıp sakin olmaya çalıştık. 2. golle maçı bitirdik diyebilirim. Rakip eksik de olsa seyircisi önünde baskı kurmaya çalıştı. Zaman zaman başardılar.

Kaan Ayhan ve Zaha farklı mevkilerde oynadılar ama başarılı oldular. Bunlar çok önemli. Barış Alper sağ açık başladı, sol bek bitirdi. Bazı oyuncularımız üzerinden eleştiriler vardı ama bunun cevabını sahada verdik. Bizim bir mottomuz var. "Kenetlenin, başka Galatasaray yok" diyoruz. Futbolcular ve taraftarlarımızla kenetlenip şampiyonluk yolunda yürümek istiyoruz. Zorlu maçlarda başarılı olan bir ekibimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz.

JOKER YİNE SAHNEDE
Bu sezon başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çeken ve birden fazla mevkide görev alan Kaan Ayhan, farklı kazandıkları Trabzonspor maçında da parmak ısırttı. Daha önce sol bek mevkisinde Barış Alper Yılmaz'ı kullanan Okan Buruk, bu kez gurbetçi oyuncuyu sol bekte değerlendirdi. Karşılaşmada Fırtına'nın Boşnak yıldızı Visca'ya göz açtırmayan Ayhan, başarılı oyununu bir de gol atarak süsledi. 64. dakikada fileleri sarsan Kaan Ayhan, oyunda kaldığı süre içinde yüzde 76 pas isabetiyle oynadı. Ayrıca 2 şutundan 1'inde isabet yakaladı. Taraftarlardan tam not alan Ayhan, mücadelenin 77. dakikasında yerini Tete'ye bıraktı.



ABDÜLKERİM ŞOKU!
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan isimler arasındaydı. Sarı-Kırmızılı futbolcu mücadelenin 44. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bardakcı daha sonra karşılaşmaya devam edemedi. Milli futbolcunun yerine Davinson Sanchez girdi. Ayrıca ayağı bandajlı bir şekilde ikinci yarıda kenara gelen Bardakcı, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Tecrübeli stoper İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.



BAKAMBU VE ZIYECH RAKİP OLDU
Aslan'da Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakamku rakip oldu. Fas ile Demokratik Kongo 1-1 berabere kaldı. Faslı yıldız 73 dakika oynadığı maçta Ziyech 1 asist üretirken, Bakambu ise 41'de penaltı kaçırdı ve 53'te oyundan alındı.



BİRBİRİMİZE SARILACAĞIZ!
G.Saray Başkanvekili Erden Timur, "Birbirimize sarılacağız. Esas zor zamanda kenetlenilir. Bizim seçimden önce 'Tanımadan sarıldığımsın' diye bir mottomuz vardı. Biz birbirimize sarıldıkça başka hiçbir güç engel olamaz" dedi.

VE MAURO ICARDI SAHNEYE ÇIKTI
F.Bahçe derbisinde sakatlandıktan sonra bir süre sahalardan uzak kalan ve geride bıraktığımız hafta içinde takımla çalışmalara başlayan Mauro Icardi, Trabzonspor maçıyla birlikte döndü. Maça yedek başlayan Arjantinli golcü, 82'de Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

MAÇ SONUNDA ZAFER POZU
Galatasaraylı futbolcular, yaşanan görkemli zafer sonrası Papara Stadyumu'nun soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Okan Buruk, G.Saray tarihinde Trabzonspor'u üst üste 3 kez yenen 4. hoca oldu. Daha önce bunu Mircea Lucescu, Mustafa Denizli ve Fatih Terim başarmıştı.

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