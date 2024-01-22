Okan Buruk'tan 5 gollü zafer sonrası mesaj: "Hep beraber şampiyonluğa yürüyelim"

Süper Lig 'in 21. haftasında Trabzonspor 'u deplasmanda 5-1 mağlup eden ve lider Fenerbahçe ile puanları eşitleyen Galatasaray 'ın teknik patronu Okan Buruk galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Sonlandırma anlamında sorunlarımız vardı. Bugün bunu aştık. Oyuncularımı kutluyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

CEVABI SAHADA VERDİK..

Buruk şu ifadeleri kullandı: Trabzon baskılı başladı ama golü biz bulduk. 2. yarıda daha önde oynayıp sakin olmaya çalıştık. 2. golle maçı bitirdik diyebilirim. Rakip eksik de olsa seyircisi önünde baskı kurmaya çalıştı. Zaman zaman başardılar.

Kaan Ayhan ve Zaha farklı mevkilerde oynadılar ama başarılı oldular. Bunlar çok önemli. Barış Alper sağ açık başladı, sol bek bitirdi. Bazı oyuncularımız üzerinden eleştiriler vardı ama bunun cevabını sahada verdik. Bizim bir mottomuz var. "Kenetlenin, başka Galatasaray yok" diyoruz. Futbolcular ve taraftarlarımızla kenetlenip şampiyonluk yolunda yürümek istiyoruz. Zorlu maçlarda başarılı olan bir ekibimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz.