Okan Buruk'tan 5 gollü zafer sonrası mesaj: "Hep beraber şampiyonluğa yürüyelim"

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden ve lider Fenerbahçe ile puanları eşitleyen Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Sonlandırma anlamında sorunlarımız vardı. Bugün bunu aştık. Oyuncularımı kutluyor ve teşekkür ediyorum" dedi.
CEVABI SAHADA VERDİK..
Buruk şu ifadeleri kullandı: Trabzon baskılı başladı ama golü biz bulduk. 2. yarıda daha önde oynayıp sakin olmaya çalıştık. 2. golle maçı bitirdik diyebilirim. Rakip eksik de olsa seyircisi önünde baskı kurmaya çalıştı. Zaman zaman başardılar.
Kaan Ayhan ve Zaha farklı mevkilerde oynadılar ama başarılı oldular. Bunlar çok önemli. Barış Alper sağ açık başladı, sol bek bitirdi. Bazı oyuncularımız üzerinden eleştiriler vardı ama bunun cevabını sahada verdik. Bizim bir mottomuz var. "Kenetlenin, başka Galatasaray yok" diyoruz. Futbolcular ve taraftarlarımızla kenetlenip şampiyonluk yolunda yürümek istiyoruz. Zorlu maçlarda başarılı olan bir ekibimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz.
JOKER YİNE SAHNEDE
Bu sezon başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çeken ve birden fazla mevkide görev alan Kaan Ayhan, farklı kazandıkları Trabzonspor maçında da parmak ısırttı. Daha önce sol bek mevkisinde Barış Alper Yılmaz'ı kullanan Okan Buruk, bu kez gurbetçi oyuncuyu sol bekte değerlendirdi. Karşılaşmada Fırtına'nın Boşnak yıldızı Visca'ya göz açtırmayan Ayhan, başarılı oyununu bir de gol atarak süsledi. 64. dakikada fileleri sarsan Kaan Ayhan, oyunda kaldığı süre içinde yüzde 76 pas isabetiyle oynadı. Ayrıca 2 şutundan 1'inde isabet yakaladı. Taraftarlardan tam not alan Ayhan, mücadelenin 77. dakikasında yerini Tete'ye bıraktı.