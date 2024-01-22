Michy Batshuayi ile ilgili flaş iddia! Luis Suarez’in yerine Batsman

Kariyerine yer verilen Belçikalı golcünün değerinin 7.5 milyon Euro olduğu da hatırlatıldı.

Kanarya'da geleceği tartışılan Michy Batshuayi ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Güney Amerikalılar, Gremio'nun takımdan ayrılan Luis Suarez 'in yerine Michy Batshuayi'yi transfer etmek istediğini ve Fenerbahçe ile görüşmelere başladığını yazdı.

ALTAY'IN HIZINI TUZLA KESTİ Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Tuzlaspor ile Altay karşılaştı. 15 Temmuz Stadı'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skorla Tuzlaspor oldu. Mücadelede ev sahibine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Togui ile 87. dakikada Mamba kaydetti. Bu sonucun ardından Tuzlaspor rahat bir nefes aldı ve 19 puana ulaştı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altay ise 11 puan ile haftayı tamamlamış oldu.

SANCHEZ İDDİASI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Estadio Deportivo'nun haberine göre; Siyah-Beyazlı takım İspanya 2. Ligi'nde Burgos forması giyen 28 yaşındaki sağ bek Curro Sanchez için kulübüne resmi teklif yaptı. Haberde "Polonya, Portekiz, Yunanistan, Azerbaycan ile Türkiye'den ve son olarak Championship'ten bir takım onun durumunu sorguladı" ifadeleri kullanıldı. Bu sezon forma giydiği 23 maçta 9 gol atıp, 4 de asist yaparak iyi bir sezon geçiren Curro Sanchez'in takımıyla olan sözleşmesisezon sonunda sona erecek.

ADANA STARTI VERİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

KAZANMAYI UNUTTULAR

Süper Lig'de Konyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. 43'te Guilherme'nin ortasında kafalardan seken topu N'Zonzi ağlara yolladı: 1-0. 69'da Erdoğan'ın ortasına Buksa kafayı vurdu: 1-1. Konyaspor son 4 maçta, Antalyaspor ise son 2 maçında 3 puana uzanamadı.



SİVAS'TA KAZANAN YOK

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, sahasında Gaziantep FKile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinin golleri 8 ve 15'de (p) Manaj'dan gelirken, konuk takımın gollerini 29'da Draguş ve 41'de Djilobodji kaydetti. Gaziantep'te Maxim 81'de gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TARİHİ AŞAĞILANMA

Beşiktaş'ın, Pendikspor'a 4-0 yenilmesi Portekiz ve Polonya basınında geniş yankı buldu. Abola, "Pendikspor, Fernando Santos'u küçük düşürdü" başlığını kullandı. Polonya'dan Sport ise 'Bu sonuç için yenilgi ifadesi yetersiz kalır. Tarihi bir aşağılanma' ifadesini kullandı.

RAKİBİMİZ İYİ SAVUNMA YAPTI

Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, 1-1 berabere kaldıkları Samsunspor maçını değerlendirdi. Karşılaşmada ofansif açıdan istediklerini yapamadıklarını belirten Szymanski, "Rakibimiz iyi savunma yaptı. Toparlanıp, daha iyi olacağız" dedi.

LİGDE PERDE KAPANIYOR

Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor ile İstanbulspor karşılaşacak. 20.00'de başlayacak maçı Cihan Aydın yönetecek. Kayseri'nin 29, İstanbul'un ise 7 puanı bulunuyor.



BULUT'TAN VEDA SİNYALİ

İngiltere'de Cardiff City'de teknik direktörlük yapan Erol Bulut, "Pek çok şeyden memnun değilim. Transferler yapmalıyız. Geleceğimle için yakında karar vereceğim" diyerek istifa sinyali verdi.



BOSKOVIC İLE YENİ İMZA

Eczacıbaşı 9 yıldır kulüpte görev alan takım kaptanlarından Tijana Boskovic ile sözleşme yeniledi. 2023 yılındaki şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Boskovic, yapılan anlaşmayla gelecek yıl da takımda kalacak.