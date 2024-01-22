İsmail Kartal Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Kadıköy'de 1-1 biten Samsunspor maçının ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sarı-Lacivertli taraftarlardan özür diledi. Maça iyi başladıklarını belirten Kanarya'nın teknik patronu, "Tadic ve Dzeko'nun pozisyonları vardı. Beklemediğimiz bir anda gol yedik. Bu tip maçlarda ikinci golü bulmak önemlidir" açıklamasını yaptı.

KAYIP İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ

Ayrıca Kartal, "Pozisyonlar bulsak da 3 puana ulaşamadık. Bunun için üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür dileriz" diye konuştu. Samsunspor maçını geride bırakacaklarını dile getiren Kanarya'nın hocası, "Önümüzde bir Başakşehir maçı var. Ona konsantre olacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.