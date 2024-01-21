Ziyech’in yerine dünya yıldızı geliyor...

ÖNCELiĞİMİZ SOL BEK

Galatasaray'da Okan Buruk Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniyespor maçı sonrası transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Buruk '' Sol beke bir takviye yapacağız. Bu yerli de, yabancı da olabilir. İkisi de olabilir. İstediğimiz, görüştüğümüz ve düşündüğümüz oyuncular var. Diğer bölgeler için elimizden olan oyuncular var. Elimizden olan oyunculardan herhangi bir satış gerçekleşirse, kulübün de kasasına girecek bir para da önemli. İlk düşüncemiz maçları elimizdeki oyuncularla oynayabilmek. Önceliğimiz sol bek.'' açıklamalarda bulundu.