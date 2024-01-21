Ziyech’in yerine dünya yıldızı geliyor...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer içinde hareketli günler yaşanması bekleniyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer içinde hareketli günler yaşanması bekleniyor.
Sarı kırmızılı ekip transfer için önceliğini sol bek, 8 numara ve 10 numara olarak belirledi.
ÖNCELiĞİMİZ SOL BEK
Galatasaray'da Okan Buruk Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniyespor maçı sonrası transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Buruk '' Sol beke bir takviye yapacağız. Bu yerli de, yabancı da olabilir. İkisi de olabilir. İstediğimiz, görüştüğümüz ve düşündüğümüz oyuncular var. Diğer bölgeler için elimizden olan oyuncular var. Elimizden olan oyunculardan herhangi bir satış gerçekleşirse, kulübün de kasasına girecek bir para da önemli. İlk düşüncemiz maçları elimizdeki oyuncularla oynayabilmek. Önceliğimiz sol bek.'' açıklamalarda bulundu.
ZİYECH AYRILMAK İSTİYOR
Galatasaray'da ise Ziyech'in ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fas Milli Takımı Afrika Kupası'nda olan yıldız oyuncunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılmak istediği iddia edildi.
ZİYECH AYRILMAK İSTİYOR
Galatasaray'da ise Ziyech'in ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fas Milli Takımı Afrika Kupası'nda olan yıldız oyuncunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılmak istediği iddia edildi.
ZİYECH'İN YERİNE DÜNYA YILDIZI GÜNDEMDE
Ziyech'in ayrılması durumunda ise sarı kırmızılı ekip kadrosuna bir 10 numara katacak. Bu ismin ise Arsenal'in yıldız ismi Emile Smith-Rowe olması bekleniyor. İngiliz oyuncunun Arsenal'de istediği süreyi alamaması yüzünden takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ARSENAL KİRALIK GÖNDERMEK İSTİYOR
Arsenal İngiliz 10 numarayı kiralık olarak göndermek istiyor. Galatasaray yıldız ismin durumunu yakından takip ediyor. Ziyech'in durumu bu transferde Galatasaray'ın rotasını belirleyecek.