Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veriyor.
Aslan Devler Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşılaştı.
Bu grupta Galatasaray, 1 galibiyet ile 2 beraberlik alarak 3. sırada yer aldı.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Cimbom, bu turnuvada play-off turunda Sparta Prag ile eşleşti.
Galatasaray, Çekya ekibiyle 15 ile 22 Şubat'ta karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde büyük başarılar elde etmek istiyor.
Bunun için Cimbom, transfer arayışlarına başladı.
Aslan, öncelikli mevkisini belirledi.
Tanguy Ndombele'nin yetersiz performansı nedeniyle Galatasaray, orta sahaya net bir takviye yapmak istiyor.
Bunun için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı yönetim listeye 2 oyuncuyu aldı.
İşte detaylar...
İLK ADAY BROWNHILL!
Orta saha transferi için Galatasaray, ilk aday olarak Josh Brownhill'i belirledi.
İngiltere'de Burnley forması giyen oyuncu için sarı-kırmızılı kurmayla kolları sıravadı.
Brownhill için tüm şartları zorlayacak olan Cimbom, yıldız futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasından dolayı büyük avantajlı durumda.
İngiliz oyuncu için Burnley'e ne teklif edileceği şu anda bilinmiyor.
Brownhill'in güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.
Bu sezon 22 maça çıkan İngiliz futbolcu, bu müsabakalarda 3 gol ve 1 asist yaptı.
İKİNCİ ADAY BOURIGEAUD!
Galatasaray'ın listesine aldığı ikinci isim ise Benjamin Bourigeaud.
Fransız orta saha Brownhill'in alternatifi olarak belirlendi.
Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.
Bu sezon 22 maça çıkan Bourigeaud, takımına 5 gol ve 2 assitlik katkı verdi.