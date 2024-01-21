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Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer birden!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ara döneme sakin başlayan sarı kırmızılılar, eski futbolcusu Berkan Kutlu'yu kadroya dahil etmişti. A Spor'un haberine göre Aslan, 2 sürpriz transferin peşinde. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 14:07 Güncelleme 21 Ocak 2024, 14:07
Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veriyor.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Sarı-kırmızılı ekip, lider Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Bununla birlikte Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Aslan Devler Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşılaştı.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Bu grupta Galatasaray, 1 galibiyet ile 2 beraberlik alarak 3. sırada yer aldı.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Cimbom, bu turnuvada play-off turunda Sparta Prag ile eşleşti.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Galatasaray, Çekya ekibiyle 15 ile 22 Şubat'ta karşılaşacak.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde büyük başarılar elde etmek istiyor.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Bunun için Cimbom, transfer arayışlarına başladı.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Aslan, öncelikli mevkisini belirledi.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Tanguy Ndombele'nin yetersiz performansı nedeniyle Galatasaray, orta sahaya net bir takviye yapmak istiyor.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Bunun için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı yönetim listeye 2 oyuncuyu aldı.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

İşte detaylar...

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

İLK ADAY BROWNHILL!
Orta saha transferi için Galatasaray, ilk aday olarak Josh Brownhill'i belirledi.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

İngiltere'de Burnley forması giyen oyuncu için sarı-kırmızılı kurmayla kolları sıravadı.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Brownhill için tüm şartları zorlayacak olan Cimbom, yıldız futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasından dolayı büyük avantajlı durumda.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

İngiliz oyuncu için Burnley'e ne teklif edileceği şu anda bilinmiyor.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Brownhill'in güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Bu sezon 22 maça çıkan İngiliz futbolcu, bu müsabakalarda 3 gol ve 1 asist yaptı.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

İKİNCİ ADAY BOURIGEAUD!
Galatasaray'ın listesine aldığı ikinci isim ise Benjamin Bourigeaud.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Fransız orta saha Brownhill'in alternatifi olarak belirlendi.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

Bu sezon 22 maça çıkan Bourigeaud, takımına 5 gol ve 2 assitlik katkı verdi.

Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!
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