Galatasaray’dan 2 sürpriz transfer birden!

İLK ADAY BROWNHILL! Orta saha transferi için Galatasaray, ilk aday olarak Josh Brownhill'i belirledi.

Brownhill için tüm şartları zorlayacak olan Cimbom, yıldız futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasından dolayı büyük avantajlı durumda.