Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş Pendik’te ağır hasar aldı! Maç sonu: 0-4

Beşiktaş Fernando Santos yönetiminde ligdeki ikinci maçında Pendikspor 'a 4-0 yenildi. Kartal, 2. dakikada gole çok yaklaştı. Tayfur'un kafa vuruşu, kaleci Erdem'in üzerinden geçip kaleye yöneldi.

70'te Erencan'ın pası sonrası ceza sahası içine giren Halil Akbunar , sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0... 74'te Halil Akbunar'ın asistinde Thiam kale önünden affetmedi: 3-0... 82'de Sequeira'nın orta şut karışımı vuruşu ağlarla buluştu: 4-0. Kartal dün ağır bir yara aldı.

Pendik savunmasında Rassoul topu son anda uzaklaştırdı. 4. dakikada Pendik öne geçti. Umut Nayir ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0. 48'de Beşiktaş'ta Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Zaynutdinov'un kafa vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

16 MAÇ SONRA!

Beşiktaş, Pendikspor karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle bu sezon Süper Lig'de 16 maç sonra ilk kez gol atamadı. Kartal en son 4. haftadaki Trabzonspor maçında gol atamamıştı.