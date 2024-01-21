Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş Pendik’te ağır hasar aldı! Maç sonu: 0-4

Beşiktaş Fernando Santos yönetiminde ligdeki ikinci maçında Pendikspor'a 4-0 yenildi. Kartal, 2. dakikada gole çok yaklaştı. Tayfur'un kafa vuruşu, kaleci Erdem'in üzerinden geçip kaleye yöneldi.
Beşiktaş Fernando Santos yönetiminde ligdeki ikinci maçında Pendikspor'a 4-0 yenildi. Kartal, 2. dakikada gole çok yaklaştı. Tayfur'un kafa vuruşu, kaleci Erdem'in üzerinden geçip kaleye yöneldi.
Pendik savunmasında Rassoul topu son anda uzaklaştırdı. 4. dakikada Pendik öne geçti. Umut Nayir ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0. 48'de Beşiktaş'ta Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Zaynutdinov'un kafa vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.
70'te Erencan'ın pası sonrası ceza sahası içine giren Halil Akbunar, sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0... 74'te Halil Akbunar'ın asistinde Thiam kale önünden affetmedi: 3-0... 82'de Sequeira'nın orta şut karışımı vuruşu ağlarla buluştu: 4-0. Kartal dün ağır bir yara aldı.
16 MAÇ SONRA!
Beşiktaş, Pendikspor karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle bu sezon Süper Lig'de 16 maç sonra ilk kez gol atamadı. Kartal en son 4. haftadaki Trabzonspor maçında gol atamamıştı.
Fernando Santos yönetiminde ilk 2 resmi maçta 7 gol atan ve gol yemeyen Kartal dün gece Pendik'te büyük bir şok yaşadı.