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Çağlar Söyüncü gün sayıyor: Bonucci ve Dzeko’nun forma giydiği Fenerbahçe’yi tercih etti

Çağlar Söyüncü için son teklif Milan ve Roma’dan geldi. İtalyan basını "Çağlar; Bonucci ve Dzeko’nun forma giydiği Fenerbahçe’yi tercih etti" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ocak 2024 Güncelleme 21 Ocak 2024, 07:01
Çağlar Söyüncü gün sayıyor: Bonucci ve Dzeko’nun forma giydiği Fenerbahçe’yi tercih etti

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna katmak için gün sayıyor. İtalyan basınında çıkan bir haberde "Milan ve Roma Çağlar'ı kiralamak için teklifte bulundu.

Ancak Türk stoper Leonardo Bonucci ve Edin Dzeko'nun formasını giydiği Fenerbahçe'de oynamayı tercih etti" ifadeleri kullanıldı. Gelen son bilgilere göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de transfere onay verdi ve Çağlar, Fenerbahçe'ye imza atmak için gün saymaya başladı. Çağlar, EURO 2024 finallerine kadar sürekli oynayacağı bir takıma gitmek istiyor.

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