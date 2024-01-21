Abdullah Avcı oyuncularını motive etti: "Bu forma sahaya kazanmak için çıkar"

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında derbide bugün Galatasaray 'ı konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı 'nın oyuncularıyla kritik maç öncesinde toplantı yaptığı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın oyuncularına "Şu anda bir süreçten geçiyoruz. "Bu süreçten her takım geçebilir.

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Trabzonspor bu süreçten her zaman güçlü çıkmıştır, yine güçlü çıkacaktır." diye konuştu. Avcı, "Bugün ligin son şampiyonuyla önemli bir maç oynayacağız. Eksiklerimiz çok fazla ama Trabzonspor forması her zaman kendi evinde taraftarıyla birlikte kazanmak için sahaya çıkar" ifadelerini kullandığı öğrenildi.