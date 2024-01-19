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Komşu'da Terim rüzgarı: Panathinaikos, kupada Olympikos’u eledi!

Göreve Fatih Terim geldikten sonra 5 maçtır kaybetmeyen Panathinaikos, kupada Olympikos’u eledi. Soyunma odasında büyük coşku yaşanırken, takım otobüsünü karşılayan taraftarlar, meşale yakarak Terim lehine tezahüratlar yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ocak 2024 Güncelleme 19 Ocak 2024, 07:00
Komşu’da Terim rüzgarı: Panathinaikos, kupada Olympikos’u eledi!

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası Son 16 Turu'nda Olympiakos ile karşılaştı. 1-1'lik eşitlikle biten ilk maçın rövanşı 0-0 sona erdi. Uzatmalara giden karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve penaltılar sonucu Panathinaikos rakibini 7-6 yenip, çeyrek finale yükseldi.

Panathinaikos'un başında 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fatih Terim, Yunan taraftarlara da büyük bir coşku yaşattı. Olympiakos'a karşı aldıkları zaferin ardından Terim ve öğrencileri soyunma odasında galibiyeti kutladı ve ekip olarak poz verdi. Ayrıca Panathinaikos taraftarları, takım otobüsünü de büyük coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, Fatih Terim lehine tezahüratlar yaparken meşaleler yaktı.



SAMET AKAYDIN FORVET OYNADI
Devre arasında Fenerbahçe'den Panathinaikos'a transfer olan Samet Akaydın, kupada oynadıkları Olympiakos mücadelesinde 106. dakikada oyuna girdi. Sakatlanan forvet Sporar'ın yerine oyuna giren Samet mecburen hücumda oynadı.

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