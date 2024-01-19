Komşu’da Terim rüzgarı: Panathinaikos, kupada Olympikos’u eledi!

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası Son 16 Turu'nda Olympiakos ile karşılaştı. 1-1'lik eşitlikle biten ilk maçın rövanşı 0-0 sona erdi. Uzatmalara giden karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve penaltılar sonucu Panathinaikos rakibini 7-6 yenip, çeyrek finale yükseldi.

Panathinaikos'un başında 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fatih Terim, Yunan taraftarlara da büyük bir coşku yaşattı. Olympiakos'a karşı aldıkları zaferin ardından Terim ve öğrencileri soyunma odasında galibiyeti kutladı ve ekip olarak poz verdi. Ayrıca Panathinaikos taraftarları, takım otobüsünü de büyük coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, Fatih Terim lehine tezahüratlar yaparken meşaleler yaktı.