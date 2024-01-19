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Galatasaray fesih için görüştü: Leipzig'den Angelino kararı!

Galatasaray, Leipzig ile temasa geçti ve yeni bir kulüp aramalarını istedi. Ancak Alman kulübü bu teklifi geri çevirdi. Aslan, tecrübeli oyuncunun tribünde oturacağını belirtti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ocak 2024 Güncelleme 19 Ocak 2024, 07:00
Galatasaray fesih için görüştü: Leipzig’den Angelino kararı!

G.Saray'da 1 maç daha oynaması halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino konusunda belirsizlik sürüyor. Bir yandan sol bek transferi için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar diğer yandan Alman temsilcisi Leipzig ile masaya oturdu.

Bild Gazetesi'ndeki habere göre; Galatasaray, Leipzig'den Angelino için yeni bir kulüp aramalarını talep etti. Ancak Alman ekibi bu teklifi kabul etmedi.

Bu cevap üzerine Sarı- Kırmızılılar, İspanyol yıldız Angelino'nun bundan sonra 6 ay boyunca tribünde oturacağını belirtti. Öte yandan haberde; Galatasaray'ın Angelino'nun takımla antrenmanlara katılmasının önüne bir engel koymayacağı ifade edildi.

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