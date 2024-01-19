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Galatasaray 1. lig ekibi Ümraniye'yi yenerek kupada yoluna devam etti

24’te Barış Alper’in kendi kalesine attığı golle geriye düşen Aslan, 34’te Barış 43’te Tete, 58’de Abdülkerim ve 86’da Halil (pen.)’in golleriyle kazanarak son 16 turuna kaldı. Öte yandan 'Dayı' lakaplı Kerem Demirbay 3 asistle yıldızlaştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ocak 2024 Güncelleme 19 Ocak 2024, 07:00
Galatasaray 1. lig ekibi Ümraniye’yi yenerek kupada yoluna devam etti

Galatasaray Türkiye Kupası 5. tur maçında Ümraniye'yi 4-1 mağlup etti. 23. dakikada konuk ekip Ümraniyespor öne geçti. Bouali ortaya çevirdi. Barış Alper'in uzaklaştırmak istediği top kendi ağlarına gitti: 0-1. 33. dakikada ise Galatasaray beraberlik golünü buldu.

Kerem Demirbay'ın ortasında iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 43'te günün başarılı ismi Kerem Demirbay, rakibinden sıyrılıp içeri ortaladı. Kale önünde Tete boş kaleye topu ağlara yolladı: 2-1. 51'de Kerem Aktürkoğlu topu düzeltip kaleyi denedi. Top üst direkten dışarı çıktı. 57'de Kerem Demirbay'ın asistinde Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşuyla skoru 3-1'e taşıdı. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Siraçhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Siraçhan ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. 71'de Ndombele kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturamadı.

KAPANIŞI HALİL YAPTI
86. dakikada Hamza Akman rakibi tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Halil Dervişoğlu gole çevirdi: 4-1. Aslan, 4 golle kazanarak Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Trabzonspor derbisi öncesi özgüven tazeledi.

ÖNCE ÇILDIRTTI SONRA GÜLDÜRDÜ
Son haftalarda Galatasaray'da joker görevi gören Barış Alper Yılmaz, kupadaki Ümraniye maçına da performansıyla damga vurdu. 23. dakikada ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderen Barış Alper Yılmaz, Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol, çokça tartışıldı. Talihsiz andan sadece 10 dakika sonra ise Barış Alper, skoru 1-1'e getirerek kendini affettirdi.

G.SARAY'I KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR
Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk, Ümraniye maçı sonrası çarpıcı konuştu. Buruk, "İstediğimiz gibi bir maç oldu. Genç oyuncuları kullandık. Gençler bizi sevindirdi. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak" dedi. Icardi ve Davinson'un durumu için ise Buruk, "İki oyuncumuz için de hikayeler dolaştı. Bizi karıştırmaya çalışıyorlar" yorumunu yaptı. Trabzon maçı için de Cimbom'un hocası, "Hedef 3 puan" dedi.



TARAFTARLARA MÜJDELİ HABER
21 Ocak Pazar günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev maç öncesi Sarı-Kırmızılı taraftarlarla ilgili alınan karar açıklandı. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, kulüplerin talebi doğrultusunda deplasman takımı seyircisinin de maça alınacağını duyurdu. Maçta 2 bin 32 G.Saraylı taraftar yer alabilecek.

KURA ÇEKİMİ PAZARTESİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kuraları 22 Ocak Pazartesi günü Riva'da çekilecek. Saat 14.00'de başlayacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.


KUPADA SON 16'YA KALANLAR

KUPADA SON 16'YA KALANLAR

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