Galatasaray 1. lig ekibi Ümraniye’yi yenerek kupada yoluna devam etti

ÖNCE ÇILDIRTTI SONRA GÜLDÜRDÜ Son haftalarda Galatasaray'da joker görevi gören Barış Alper Yılmaz , kupadaki Ümraniye maçına da performansıyla damga vurdu. 23. dakikada ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderen Barış Alper Yılmaz, Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol, çokça tartışıldı. Talihsiz andan sadece 10 dakika sonra ise Barış Alper, skoru 1-1'e getirerek kendini affettirdi.

G.SARAY'I KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR

Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk, Ümraniye maçı sonrası çarpıcı konuştu. Buruk, "İstediğimiz gibi bir maç oldu. Genç oyuncuları kullandık. Gençler bizi sevindirdi. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak" dedi. Icardi ve Davinson'un durumu için ise Buruk, "İki oyuncumuz için de hikayeler dolaştı. Bizi karıştırmaya çalışıyorlar" yorumunu yaptı. Trabzon maçı için de Cimbom'un hocası, "Hedef 3 puan" dedi.